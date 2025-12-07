Решения Мичела. Сыграют ли Цыганков и Ванат в матче Эльче – Жирона?

В воскресенье, 7 декабря, Жирона, за которую выступают Владислав Ванат, Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов, сыграет матч 15-го тура испанской Ла Лиги против Эльче.

Главный тренер Жироны Мичел определился со стартовым составом своей команды на предстоящий матч. В основе своего клуба выйдут и Владислав Ванат и Виктор Цыганков.

Матч Эльче – Жирона запланирован на сегодня, 7 декабря. Стартовый свисток раздастся в 15:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Жирона занимает 18-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 12 зачетных пунктов после 14 сыгранных матчей. Ельче находится на 11 строчке с 14 баллами.