Испания
07 декабря 2025, 14:14 |
331
0

Решения Мичела. Сыграют ли Цыганков и Ванат в матче Эльче – Жирона?

Команды играют матч 15 тура Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

В воскресенье, 7 декабря, Жирона, за которую выступают Владислав Ванат, Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов, сыграет матч 15-го тура испанской Ла Лиги против Эльче.

Главный тренер Жироны Мичел определился со стартовым составом своей команды на предстоящий матч. В основе своего клуба выйдут и Владислав Ванат и Виктор Цыганков.

Матч Эльче – Жирона запланирован на сегодня, 7 декабря. Стартовый свисток раздастся в 15:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Жирона занимает 18-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 12 зачетных пунктов после 14 сыгранных матчей. Ельче находится на 11 строчке с 14 баллами.

Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Эльче Владислав Ванат Владислав Крапивцов Виктор Цыганков
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
