Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стала известна оценка Ярмолюка за матч с Тоттенхэмом
Англия
07 декабря 2025, 08:55 | Обновлено 07 декабря 2025, 09:22
460
0

Стала известна оценка Ярмолюка за матч с Тоттенхэмом

Украинский хавбек провел на поле 76 минут

Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Стала известна оценка украинского полузащитника «Брентфорда» Егора Ярмолюка за матч с «Тоттенхэмом».

Поединок проходил 6 декабря на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по киевскому времени.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Хозяева поля добыли победу со счетом 2:0.

Украинский полузащитник провел на поле 76 минут, результативными действиями не отличился, лишь получил желтую карточку. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру Ярмолюка в 6.3 и 5.9 баллов соответственно.

Лучшим по версии обоих порталов стал хавбек хозяев Хави Симонс. На его счету гол, ассист и оценки 9.5 и 8.3.

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
