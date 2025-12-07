Стала известна оценка Ярмолюка за матч с Тоттенхэмом
Украинский хавбек провел на поле 76 минут
Стала известна оценка украинского полузащитника «Брентфорда» Егора Ярмолюка за матч с «Тоттенхэмом».
Поединок проходил 6 декабря на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по киевскому времени.
Хозяева поля добыли победу со счетом 2:0.
Украинский полузащитник провел на поле 76 минут, результативными действиями не отличился, лишь получил желтую карточку. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру Ярмолюка в 6.3 и 5.9 баллов соответственно.
Лучшим по версии обоих порталов стал хавбек хозяев Хави Симонс. На его счету гол, ассист и оценки 9.5 и 8.3.
