Стала известна оценка Ярмолюка за матч с Тоттенхэмом

Стала известна оценка украинского полузащитника «Брентфорда» Егора Ярмолюка за матч с «Тоттенхэмом».

Поединок проходил 6 декабря на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по киевскому времени.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Хозяева поля добыли победу со счетом 2:0.

Украинский полузащитник провел на поле 76 минут, результативными действиями не отличился, лишь получил желтую карточку. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру Ярмолюка в 6.3 и 5.9 баллов соответственно.

Лучшим по версии обоих порталов стал хавбек хозяев Хави Симонс. На его счету гол, ассист и оценки 9.5 и 8.3.