Италия05 декабря 2025, 01:27 | Обновлено 05 декабря 2025, 01:34
17
0
Лацио – Милан – 1:0. Россонери выбили из Кубка Италии. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Италии
Вечером 4 декабря состоялся заключительный матч 1/8 финала Кубка Италии.
Лацио на Стадио Олимпико одолел Милан со счетом 1:0 и продолжает борьбу за трофей.
Единственный гол поединка забил Маттиа Дзакканьи на 80-й минуте после передачи Нуну Тавареша.
Лацио вышел в четвертьфинал, где сыграет с командой Болонья.
Кубок Италии. 1/8 финала, 4 декабря 2025 года
Лацио – Милан – 1:0
Голы: Дзакканьи, 80
Видео гола и обзор матча
События матча
80’
ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Дзакканьи (Лацио).
