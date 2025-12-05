Лацио – Милан – 1:0. Россонери выбили из Кубка Италии. Видео голов и обзор

Вечером 4 декабря состоялся заключительный матч 1/8 финала Кубка Италии.

Лацио на Стадио Олимпико одолел Милан со счетом 1:0 и продолжает борьбу за трофей.

Единственный гол поединка забил Маттиа Дзакканьи на 80-й минуте после передачи Нуну Тавареша.

Лацио вышел в четвертьфинал, где сыграет с командой Болонья.

Кубок Италии. 1/8 финала, 4 декабря 2025 года

Лацио – Милан – 1:0

Голы: Дзакканьи, 80

Видео гола и обзор матча