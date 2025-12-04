Результативный легионер клуба УПЛ согласовал трансфер в другой клуб

Как стало известно Sport.ua, нападающий львовского «Руха» Бабукарр Фаал согласовал условия личного контракта с ЛНЗ. В черкасском клубе новичок может получать сумму около 15 тысяч долларов в месяц.

Теперь дело осталось за клубами, переговоры между ними продолжаются. Сумма потенциального трансфера может составить примерно 1 200 000 долларов. В то время как веб-портал Tranfermarkt оценивает стоимость игрока в 450 000 евро.

В нынешнем сезоне 22-летний гамбийский атакующий игрок забил 5 мячей в 14 матчах. Всего за время выступлений за «Рух», к которому он присоединился в феврале 2025 года, Фаал отличился 10 голами и сделал 1 ассист в 29 матчах.

Ранее главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев подтвердил интерес черкасского клуба к гамбийскому нападающему. Трансфер Бабукарра Фаала планируется как замена Проспера Оба, который близок к переходу в донецкий «Шахтер».

Игорь ЛИСЕНКО