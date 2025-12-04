Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Результативный легионер клуба УПЛ согласовал трансфер в другой клуб
Украина. Премьер лига
04 декабря 2025, 21:06 | Обновлено 04 декабря 2025, 21:28
2082
0

Результативный легионер клуба УПЛ согласовал трансфер в другой клуб

Бабукарр Фаал зимой может перейти в ЛНЗ

04 декабря 2025, 21:06 | Обновлено 04 декабря 2025, 21:28
2082
0
Результативный легионер клуба УПЛ согласовал трансфер в другой клуб
ФК Рух. Бабукарр Фаал

Как стало известно Sport.ua, нападающий львовского «Руха» Бабукарр Фаал согласовал условия личного контракта с ЛНЗ. В черкасском клубе новичок может получать сумму около 15 тысяч долларов в месяц.

Теперь дело осталось за клубами, переговоры между ними продолжаются. Сумма потенциального трансфера может составить примерно 1 200 000 долларов. В то время как веб-портал Tranfermarkt оценивает стоимость игрока в 450 000 евро.

В нынешнем сезоне 22-летний гамбийский атакующий игрок забил 5 мячей в 14 матчах. Всего за время выступлений за «Рух», к которому он присоединился в феврале 2025 года, Фаал отличился 10 голами и сделал 1 ассист в 29 матчах.

Ранее главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев подтвердил интерес черкасского клуба к гамбийскому нападающему. Трансфер Бабукарра Фаала планируется как замена Проспера Оба, который близок к переходу в донецкий «Шахтер».

Игорь ЛИСЕНКО

По теме:
Шахтер отверг предложение Коринтианса по Майкону, но выдвинул варианты
Звездный украинец может сменить клуб. Гранд принял решение
Явный фаворит. На подписание Салаха нашелся неожиданный претендент
Бабукарр Фаал Рух Львов Проспер Оба ЛНЗ Черкассы Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В скаутской службе Полесья произошло пополнение
Футбол | 04 декабря 2025, 21:15 0
В скаутской службе Полесья произошло пополнение
В скаутской службе Полесья произошло пополнение

Николай Цимбал устроился на работу в амбициозном клубе УПЛ

Александр УСИК: «Когда началась война, Кличко сказал мне идти...»
Бокс | 04 декабря 2025, 00:07 0
Александр УСИК: «Когда началась война, Кличко сказал мне идти...»
Александр УСИК: «Когда началась война, Кличко сказал мне идти...»

Боксер вспомнил разговор с мэром Киева

Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
Бокс | 04.12.2025, 06:51
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
Для Динамо нашли замену Костюку и не позавидовали
Футбол | 04.12.2025, 08:02
Для Динамо нашли замену Костюку и не позавидовали
Для Динамо нашли замену Костюку и не позавидовали
Фенербахче может подписать футболиста сборной Украины. Есть три варианта
Футбол | 04.12.2025, 20:17
Фенербахче может подписать футболиста сборной Украины. Есть три варианта
Фенербахче может подписать футболиста сборной Украины. Есть три варианта
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
04.12.2025, 04:55 12
Бокс
Супертяжеловес отреагировал на решение Усика провести бой с Уайлдером
Супертяжеловес отреагировал на решение Усика провести бой с Уайлдером
03.12.2025, 03:02
Бокс
Усик проведет бой в Лас-Вегасе с местной звездой бокса
Усик проведет бой в Лас-Вегасе с местной звездой бокса
03.12.2025, 07:22 3
Бокс
Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина
Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина
03.12.2025, 09:15 11
Футбол
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
03.12.2025, 07:02 4
Футбол
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
02.12.2025, 17:59 18
Биатлон
Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
03.12.2025, 04:05 26
Футбол
Девятый гол в сезоне. Футболист сборной Украины продолжает феерить в Англии
Девятый гол в сезоне. Футболист сборной Украины продолжает феерить в Англии
02.12.2025, 18:22 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем