  4. Коуч Сандерленда пояснил сенсацию с Ливерпулем: «Я не расстроен»
Англия
04 декабря 2025, 08:56 |
Коуч Сандерленда пояснил сенсацию с Ливерпулем: «Я не расстроен»

Режис Ле Бри поделился эмоциями после матча против Ливерпуля

Коуч Сандерленда пояснил сенсацию с Ливерпулем: «Я не расстроен»
Getty Images/Global Images Ukraine. Режис Ле Бри

Главный тренер Сандерленда Режис Ле Бри поделился эмоциями после матча против Ливерпуля (1:1) в 14 туре Английской Премьер-лиги.

«Я не расстроен, ведь мы взяли один балл на «Энфилде». Играть на этом стадионе – привилегия.

После хорошего первого тайма мы поговорили с игроками в перерыве и сказали, что можем приложить еще больше усилий, потому что играли хорошо. Нам требовалась вера в то, что мы можем убить.

Как и ожидалось, соперник вернулся в игру благодаря заменам и поддержке болельщиков, но мы хорошо оборонялись и имели шанс забить второй гол, хотя не удалось.

Возможно, мы были удивлены тем, что контролировали игру, поэтому сказали игрокам верить в свои силы и атаковать больше, ведь забить реально», – сказал тренер.

В нынешнем сезоне занимает шестое место турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 23 турнирных балла после 14 сыгранных матчей.

