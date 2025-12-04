Коуч Сандерленда пояснил сенсацию с Ливерпулем: «Я не расстроен»
Режис Ле Бри поделился эмоциями после матча против Ливерпуля
Главный тренер Сандерленда Режис Ле Бри поделился эмоциями после матча против Ливерпуля (1:1) в 14 туре Английской Премьер-лиги.
«Я не расстроен, ведь мы взяли один балл на «Энфилде». Играть на этом стадионе – привилегия.
После хорошего первого тайма мы поговорили с игроками в перерыве и сказали, что можем приложить еще больше усилий, потому что играли хорошо. Нам требовалась вера в то, что мы можем убить.
Как и ожидалось, соперник вернулся в игру благодаря заменам и поддержке болельщиков, но мы хорошо оборонялись и имели шанс забить второй гол, хотя не удалось.
Возможно, мы были удивлены тем, что контролировали игру, поэтому сказали игрокам верить в свои силы и атаковать больше, ведь забить реально», – сказал тренер.
В нынешнем сезоне занимает шестое место турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 23 турнирных балла после 14 сыгранных матчей.
