Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Демарш Лискун, голы Яремчука и Безуса, фиаско Жироны, соперник для Усика
04 декабря 2025, 08:06 |
Демарш Лискун, голы Яремчука и Безуса, фиаско Жироны, соперник для Усика

Главные новости за 3 декабря на Sport.ua

Демарш Лискун, голы Яремчука и Безуса, фиаско Жироны, соперник для Усика
Getty Images/Global Images Ukraine.

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 3 декабря

1. Вицечемпионка мира и участница двух Олимпиад из Украины взяла паспорт рф
​​​ София Лискун изменила родине

2. Усик попросил провести добровольную защиту титула. Уже назвали соперника
​​Сулейман дал добро на бой с Уайлдером

3А. Трабзонспор, благодаря голу Сикана, вышел в основной этап Кубка Турции
Команда из Трабзона переиграла Ванспор со счетом 2:0

3B. Кубок Кипра. Роман Безус впервые забил гол за Анортосис
Украинский хавбек на 90+3 минуте расписался в воротах клуба Кармиотисса

3С. Жирона Ваната и Цыганкова опозорилась против команды D3 и вылетела из Кубка
Подопечные Мичела в 1/32 финала Кубка Испании потерпели поражение от Оренсе

3D. Без Малиновского нет игры. Аталанта разгромила Дженоа в Кубке Италии
​​Хозяева поля отгрузили соперникам 4 мяча в матче 1/8 финала

3E. С голом Яремчука. Олимпиакос разгромил соперника в Кубке Греции
Команда Мендилибара одержала победу со счетом 5:2 над «Эллас Сиру»

4. Буяльский, Попов, Ярмоленко. Динамо рассказало обо всех травмированных
Ситуация Ярмоленко, Буяльского, Бражко, Шапаренко и других

5А. Полесье планирует вернуть в Украину бывшего футболиста Шахтера
Житомирский клуб заинтересован в услугах 24-летнего форварда Даниила Сикана

5B. Украинскому футболисту прогнозируют трансфер за 40 миллионов евро
Ожидается, что цена на Батагова может скоро возрасти

5С. Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
​​ Вратарь настроен оставить «Бенфику» ради топовой лиги

6. ОФИЦИАЛЬНО. Бой украинского супертяжа признан несостоявшимся
​​​​​Богдан Миронець был дисквалифицирован после поединка с аргентинцем Вергарой

7. ОФИЦИАЛЬНО. Женская сборная Украины 3х3 второй раз подряд сыграет на ЧМ
Украинки отобрались на турнир благодаря высокому рейтингу

8. Украинки завершили выступления в Кубке вызова победой
Балта одержала победу в ответном матче против хорватского коллектива

9. Серена Уильямс может вернуться в 2026 году. Что известно? Реакция легенды
​​​ITIA включило именитую американку в актуальный пул допинг-тестирования

10. Синий водоворот. Украинские одежки с Кубком императора
​​​Sport.ua рассказывает историю главного открытия украинского спорта в 2025-м

главные новости
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
