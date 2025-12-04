3 декабря Астон Вилла выиграла безумный матч 14-го тура АПЛ 2025/26 у Брайтона.

Команды сыграли на стадионе Амекс – встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 29-й минуте вилланы уступали 0:2, но благодаря дублю Олли Уоткинса начали камбек – англичанин сравнял еще до завершения первого тайма.

А у хозяев два мяча забил нидерландский защитник Ян Паул ван Хекке.

АПЛ 2025/26. 14-й тур, 3 декабря

Брайтон – Астон Вилла – 3:4

Голы: ван Хекке, 9, 83, Пау Торрес, 29 (автогол) – Уоткинс, 37, 45+7, Амаду Онана, 60, Мален, 78

Видеообзор матча