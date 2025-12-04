Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Брайтон – Астон Вилла – 3:4. Безумный камбек и два дубля. Видео голов
Чемпионат Англии
Брайтон
03.12.2025 21:30 – FT 3 : 4
Астон Вилла
Англия
04 декабря 2025, 05:19 |
18
0

Брайтон – Астон Вилла – 3:4. Безумный камбек и два дубля. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 14-го тура АПЛ 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

3 декабря Астон Вилла выиграла безумный матч 14-го тура АПЛ 2025/26 у Брайтона.

Команды сыграли на стадионе Амекс – встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 29-й минуте вилланы уступали 0:2, но благодаря дублю Олли Уоткинса начали камбек – англичанин сравнял еще до завершения первого тайма.

А у хозяев два мяча забил нидерландский защитник Ян Паул ван Хекке.

АПЛ 2025/26. 14-й тур, 3 декабря

Брайтон – Астон Вилла – 3:4

Голы: ван Хекке, 9, 83, Пау Торрес, 29 (автогол) – Уоткинс, 37, 45+7, Амаду Онана, 60, Мален, 78

Видеообзор матча

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Паул ван Хекке (Брайтон), асcист Джек Хиншелвуд.
78’
ГОЛ ! Мяч забил Дониелл Мален (Астон Вилла).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Амаду Онана (Астон Вилла), асcист Мэтти Кэш.
45’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла), асcист Морган Роджерс.
37’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла), асcист Эванн Гессан.
29’
ГОЛ ! Автогол забил Пау Торрес (Астон Вилла).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Паул ван Хекке (Брайтон), асcист Матс Виффер.
По теме:
Вулвз – Ноттингем – 0:1. Волки заблудились в лесу. Видео гола и обзор матча
Арсенал – Брентфорд – 2:0. Мерино и Сака в лондонском дерби. Видео голов
Бернли – Кристал Пэлас – 0:1. Как забил Даниэль Муньос. Видео гола и обзор
Пау Торрес Астон Вилла Брайтон Брайтон - Астон Вилла видео голов и обзор Амаду Онана Олли Уоткинс Дониелл Мален Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
