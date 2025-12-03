В среду, 3 декабря состоится поединок 14-го тура чемпионата Англии между «Брайтоном» и «Астон Виллой». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Брайтон

Совершенно приличные результаты демонстрируют чайки в текущем сезоне. За 13 игр чемпионата Англии клубу удалось набрать 22 балла – этого достаточно, чтобы находиться на 5-й строчке турнирной таблицы. От находящегося на 2-й позиции «Манчестер Сити» «Брайтон» отстает на 3 зачетных пункта. Столько же очков отделяют клуб от 11 места.

В Кубке английской лиги коллективу удалось дойти до 1/8 финала, однако там он потерпел поражение от лондонского «Арсенала» со счетом 0:2.

Астон Вилла

Начало сезона оказалось для «Астон Виллы» ужасным – матчи без забитых голов, безвыигрышная серия, последние места чемпионата. Однако сейчас клуб вошел в оптимальную форму и наконец-то демонстрирует достойные результаты. За 13 туров АПЛ виллианы завоевали 24 зачетных пункта, пока этого достаточно, чтобы входить в топ-4. Однако, как и в ситуации с «Брайтоном», сейчас все может изменить лишь несколько баллов. Из Кубка английской лиги бирмингемцы вылетели на стадии 1/16 финала от «Брентфорда».

В Лиге Европы англичане зарекомендовали себя отлично. За 5 матчей клуб завоевал 12 очков, которые позволяют ему находиться на 3-й строчке общей таблицы. От 1-го места клуб отстает только из-за разницы забитых/пропущенных голов.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами ощутимое преимущество имеет «Астон Вилла». Бирмингемцы одержали 3 победы, еще 1 игра завершилась вничью, а 1 выигрыш завоевал «Брайтон».

Интересные факты

Беспроигрышная домашняя серия «Брайтона» продолжается уже 10 официальных поединков подряд. За это время клуб 6 раз победил и 4 раза сыграл вничью.

«Астон Вилла» пропустила 11 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й лучший результат среди всех команд.

«Брайтон» сохранил ворота сухими в 3/4 последних играх.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 3 с коэффициентом 1.55.