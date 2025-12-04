ФОТО. Джорджина Родригес показала жизнь с Криштиану Роналду

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
04 декабря 2025, 03:55 | Обновлено 04 декабря 2025, 04:44
Джорджина Родригес впечатлила нежными кадрами с Роналду и детьми

Instagram. Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

Джорджина Родригес поделилась в Instagram серией снимков с небольшой семейной поездки, которую она проводит вместе с Криштиану Роналду и детьми.

На фото – розовый закат у моря, прогулки по пляжу, игры с детьми и улыбающийся Роналду в бассейне. Атмосфера полного спокойствия и перерыва от футбольной суеты.

Публикация быстро собрала свыше миллиона лайков. Поклонники отмечают, что эти кадры показывают настоящего Роналду – заботливого отца, а не только спортивную легенду.

Даже на отдыхе португалец продолжает следить за формой: на одном из снимков он использует компрессионные устройства для восстановления ног.

Родригес в очередной раз доказала – мир Роналду состоит не только из голов и рекордов, но и из семьи, которая всегда остается на первом месте.

