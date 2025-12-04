Мбаппе снова забивает: сколько осталось до исторического рекорда Роналду?
Француз приблизился к Криштиану
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе оформил дубль в матче Ла Лиги против «Атлетика» (3:0) и довел число своих голов за мадридский клуб в 2025 году до 54 и 55.
Французский форвард уступает четыре мяча рекордному показателю Криштиану Роналду по голам за «Реал» в календарном году – португалец отметился 59 забитыми мячами в 2013-м.
До завершения текущего года «Реалу» предстоит провести еще четыре встречи – с «Сельтой», «Манчестер Сити», «Алавесом» и «Севильей».
Топ–3 бомбардиров «Реала» в календарном году во всех турнирах:
- 59 – Криштиану Роналду (2013, 50 матчей)
- 58 – Криштиану Роналду (2012, 58 матчей)
- 56 – Криштиану Роналду (2014, 51 матч)
ATH 0-3 RMA (59') - Otra vez Mbappé (con estrecha colaboración de Unai Simón que se la come por el primer palo).— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) December 3, 2025
Mbappé ha marcado 55 goles con el Real Madrid en el año 2025. Le faltan 5 para superar el récord de Cristiano Ronaldo. Tiene 5 partidos por delante (y lo que queda de…
