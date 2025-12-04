Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мбаппе снова забивает: сколько осталось до исторического рекорда Роналду?
Испания
04 декабря 2025, 01:06 | Обновлено 04 декабря 2025, 01:07
Мбаппе снова забивает: сколько осталось до исторического рекорда Роналду?

Француз приблизился к Криштиану

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе оформил дубль в матче Ла Лиги против «Атлетика» (3:0) и довел число своих голов за мадридский клуб в 2025 году до 54 и 55.

Французский форвард уступает четыре мяча рекордному показателю Криштиану Роналду по голам за «Реал» в календарном году – португалец отметился 59 забитыми мячами в 2013-м.

До завершения текущего года «Реалу» предстоит провести еще четыре встречи – с «Сельтой», «Манчестер Сити», «Алавесом» и «Севильей».

Топ–3 бомбардиров «Реала» в календарном году во всех турнирах:

  • 59 – Криштиану Роналду (2013, 50 матчей)
  • 58 – Криштиану Роналду (2012, 58 матчей)
  • 56 – Криштиану Роналду (2014, 51 матч)
Михаил Олексиенко
