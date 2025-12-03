Мбаппе опередил Холанда и Кейна по количеству голов+ассистов в сезоне
Учитываем результаты национальных чемпионатов топ-5 европейских лиг
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе первым в сезоне 2025/26 среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов достиг отметки в 20 результативных действий.
Произошло это в выездном матче 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором «сливочные» победили «Атлетик» со счетом 3:0.
Двумя голами и результативной передачей в этой игре отличился именно Килиан Мбаппе.
Теперь в активе французского форварда стало 20 результативных действий в Ла Лиге (16 голов и 4 ассиста).
Ни один другой игрок топ-5 европейских чемпионатов не может похвастаться подобным достижением.
Ближайшими преследователями Мбаппе являются Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» (18) и Гарри Кейн из «Баварии» (17).
Игроки топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством результативных действий в сезоне 2025/26
- 20 (16+4) – Килиан Мбаппе (Реал)
- 18 (15+3) – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- 17 (14+3) – Гарри Кейн (Бавария)
