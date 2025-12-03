Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мбаппе опередил Холанда и Кейна по количеству голов+ассистов в сезоне
Испания
03 декабря 2025, 22:31 | Обновлено 03 декабря 2025, 22:45
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе первым в сезоне 2025/26 среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов достиг отметки в 20 результативных действий.

Произошло это в выездном матче 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором «сливочные» победили «Атлетик» со счетом 3:0.

Двумя голами и результативной передачей в этой игре отличился именно Килиан Мбаппе.

Теперь в активе французского форварда стало 20 результативных действий в Ла Лиге (16 голов и 4 ассиста).

Ни один другой игрок топ-5 европейских чемпионатов не может похвастаться подобным достижением.

Ближайшими преследователями Мбаппе являются Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» (18) и Гарри Кейн из «Баварии» (17).

Игроки топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством результативных действий в сезоне 2025/26

  • 20 (16+4) – Килиан Мбаппе (Реал)
  • 18 (15+3) – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  • 17 (14+3) – Гарри Кейн (Бавария)
Килиан Мбаппе Реал Мадрид Атлетик - Реал статистика Эрлинг Холанд Бавария Гарри Кейн Манчестер Сити
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
