Футболист рассказал, какое жесткое наказание Динамо придумало для игроков

Бывший игрок киевского «Динамо» Флорин Чернат поделился воспоминаниями о строгой системе штрафов, которая действовала в его время в столичном клубе.

По его словам, в столичной команде действовали очень высокие штрафы – таким образом руководство поддерживало железную дисциплину.

Наказание могли применить даже за пропуск процедур или массажа. Например, неявка на массаж перед матчем обходилась игроку в 100 долларов, а пропуск тренировки стоил примерно 10 тысяч долларов. По словам Черната, именно такие правила действовали как минимум до 2002 года.