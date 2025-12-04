Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
04 декабря 2025, 22:42 |
Футболист рассказал, какое жесткое наказание Динамо придумало для игроков

Флорин Чернат рассказал о штрафах в киевском клубе

Флорин Чернат

Бывший игрок киевского «Динамо» Флорин Чернат поделился воспоминаниями о строгой системе штрафов, которая действовала в его время в столичном клубе.

По его словам, в столичной команде действовали очень высокие штрафы – таким образом руководство поддерживало железную дисциплину.

Наказание могли применить даже за пропуск процедур или массажа. Например, неявка на массаж перед матчем обходилась игроку в 100 долларов, а пропуск тренировки стоил примерно 10 тысяч долларов. По словам Черната, именно такие правила действовали как минимум до 2002 года.

Флорин Чернат Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: Orange Sport
turist86
І звідки у гравців такі гроші? Шевченко у декларації про доходи за 2011 рік написав, що заробляв у Динамо 2 тисячі гривень на місяць   
