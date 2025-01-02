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Украина. Премьер лига
02 января 2025, 10:05 |
1804
1

Чернат рассказал как Суркис и «КГБ» искали пропавшего отца экс-хава Динамо

Загадочное исчезновение родителя Тибериу Гиоане произошло несколько десятилетий назад...

02 января 2025, 10:05 |
1804
1
Чернат рассказал как Суркис и «КГБ» искали пропавшего отца экс-хава Динамо
digi24.ro. Флорин Чернат

Бывший футболист «Динамо» и сборной Румынии Флорин Чернат поговорил с журналистом из родной для него страны об истории с исчезновением отца Тибериу Гиоане, который также выступал за «бело-синих» и национальную сборную страны.

– Расскажи немного об отношениях с Гиоане, о том, что он особенный парень, об истории исчезновения его отца. Напомним людям, что в детстве его отец, который был водителем эвакуатора, уехал на работу и не вернулся. Никто ничего не знает, машина не найдена, ничего.
– Да, просто ничего, ничего, ничего. Это загадка. Вы знаете, тогда вмешивались [в поиски] даже Суркис с КГБ (очевидно, Чернат имел в виду Службу безопасности Украины – прим. ред.), и у них ничего не получилось. Затем у него случился шок. У Тибериу также были проблемы со здоровьем, сейчас насколько я понимаю, ему лучше.

– У него тоже была проблема [в «Динамо»]...
– Да, на сборах. Это было в Португалии, в Фаро. Я был там. Вот там он и пострадал.

– На ​​поле?
– Он поехал в Румынию, а мы – на сборы. У него был индивидуальный график работы, он прилетел через два дня. Когда он прибыл, что-то уже было не так... Ему было нехорошо. Тогда были приняты меры, его поместили в клинику в Португалии. Потом я поговорил с его матерью, его сестрой. Они приехали в Португалию, остались у него. После этого последовало лечение. Он выздоровел примерно через год.

Ранее Тибериу Гиоане рассказывал о случившемся у него в «Динамо» инсульте, а также о драматической истории с исчезновением отца, которого так и не нашли. Подробнее об этом можно прочитать в интервью экс-игрока «бело-синих», которое есть на Sport.ua.

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Флорин Чернат Тибериу Гиоане Игорь Суркис Служба безопасности Украины Динамо Киев выбор редакции
Алексей Сливченко Источник: iAM SPORT
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Дыряво с пердя🤣
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