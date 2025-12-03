Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Бундеслиги, участвующий в еврокубках, уволил тренера
Германия
03 декабря 2025, 19:08 |
593
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Бундеслиги, участвующий в еврокубках, уволил тренера

Бо Хенриксен и «Майнц» прекратили сотрудничество

03 декабря 2025, 19:08 |
593
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Бундеслиги, участвующий в еврокубках, уволил тренера
Майнц. Бо Генріксен

«Майнц» объявил о расставании с главным тренером Бо Хенриксеном.

Руководство клуба и датский специалист договорились о завершении сотрудничества в связи с неудовлетворительными результатами.

Хенриксен возглавил команду в феврале 2024 года, когда она находилась в зоне вылета, и обеспечил сохранение места в Бундеслиге. В прошлом сезоне 50-летний тренер с командой занял шестое место в чемпионате и квалифицировался в Лигу конференций.

В текущем сезоне «Майнц» одержал лишь одну победу в 12 матчах и находится на последнем месте в таблице Бундеслиги.

Спортивный директор Кристиан Хайдель отметил:

««Майнц 05» многим обязан Бо Хенриксену. Он в почти безнадежной ситуации поднял клуб и город на ноги и своей эмпатией и страстью обеспечил сохранение места в Бундеслиге, а на следующий год – даже выход в Лигу конференций. К сожалению, в футболе время от времени возникают обстоятельства, которые по спортивным причинам требуют нового подхода – хотя все стороны до последнего работали над решениями. Мы вместе с Бо пришли к выводу, что достигли такого момента, даже если расставание действительно болезненно. Бо – отличный тренер и прекрасный человек. Желаем ему всего наилучшего. Он навсегда останется в наших сердцах и истории клуба и всегда будет желанным гостем у нас».

Бо Хенриксен добавил:

««Майнц 05» – замечательный клуб с прекрасными людьми и болельщиками. Мы достигли многого вместе. Я безмерно благодарен за все пережитые моменты и совместное время. Спасибо за прекрасную поддержку! К сожалению, в этом сезоне нам не удалось демонстрировать такой же успешный футбол, хотя мы боролись до последнего. Такая жизнь, такой футбол. Желаю клубу и команде всего наилучшего и держу кулаки за следующие матчи и успешный сезон».

Временным главным тренером команды назначен Бенжамин Гоффман, который в этом сезоне вывел дубль «Майнца» на третье место в Регионаллиге Юго-Запад.

По теме:
Проспер Оба мог оказаться в клубе УПЛ, игравшем в Лиге конференций
Йожеф САБО: «Я хоть и критикую, но все равно болею за Динамо»
Хенесс раскрыл секрет: кто из топ-тренеров посоветовал Баварии Компани?
Майнц Бундеслига Лига конференций
Иван Чирко Источник: ФК Майнц
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
Футбол | 03 декабря 2025, 04:05 26
Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть

ЛНЗ собирается быть активным

Аталанта – Дженоа – 4:0. Две команды Малиновского в Кубке. Видео голов
Футбол | 03 декабря 2025, 19:12 0
Аталанта – Дженоа – 4:0. Две команды Малиновского в Кубке. Видео голов
Аталанта – Дженоа – 4:0. Две команды Малиновского в Кубке. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Италии

Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина
Футбол | 03.12.2025, 09:15
Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина
Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина
Суркис не захотел назначать тренера из-за его трансферных аппетитов
Футбол | 03.12.2025, 06:58
Суркис не захотел назначать тренера из-за его трансферных аппетитов
Суркис не захотел назначать тренера из-за его трансферных аппетитов
Сборная Кюрасао: от любителей до мундиаля за 10 лет
Футбол | 03.12.2025, 14:00
Сборная Кюрасао: от любителей до мундиаля за 10 лет
Сборная Кюрасао: от любителей до мундиаля за 10 лет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джошуа провел встречу с Усиком. Будет бой за большие деньги
Джошуа провел встречу с Усиком. Будет бой за большие деньги
01.12.2025, 21:13
Бокс
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
02.12.2025, 09:14 20
Футбол
Не хватило минуты для победы. Шахтер вырвал ничью у Кривбасса
Не хватило минуты для победы. Шахтер вырвал ничью у Кривбасса
01.12.2025, 20:01 133
Футбол
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
03.12.2025, 09:39 13
Футбол
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
02.12.2025, 17:59 17
Биатлон
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
03.12.2025, 06:22 8
Футбол
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
02.12.2025, 06:23 31
Футбол
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
02.12.2025, 02:22 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем