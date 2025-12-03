ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Бундеслиги, участвующий в еврокубках, уволил тренера

«Майнц» объявил о расставании с главным тренером Бо Хенриксеном.

Руководство клуба и датский специалист договорились о завершении сотрудничества в связи с неудовлетворительными результатами.

Хенриксен возглавил команду в феврале 2024 года, когда она находилась в зоне вылета, и обеспечил сохранение места в Бундеслиге. В прошлом сезоне 50-летний тренер с командой занял шестое место в чемпионате и квалифицировался в Лигу конференций.

В текущем сезоне «Майнц» одержал лишь одну победу в 12 матчах и находится на последнем месте в таблице Бундеслиги.

Спортивный директор Кристиан Хайдель отметил:

««Майнц 05» многим обязан Бо Хенриксену. Он в почти безнадежной ситуации поднял клуб и город на ноги и своей эмпатией и страстью обеспечил сохранение места в Бундеслиге, а на следующий год – даже выход в Лигу конференций. К сожалению, в футболе время от времени возникают обстоятельства, которые по спортивным причинам требуют нового подхода – хотя все стороны до последнего работали над решениями. Мы вместе с Бо пришли к выводу, что достигли такого момента, даже если расставание действительно болезненно. Бо – отличный тренер и прекрасный человек. Желаем ему всего наилучшего. Он навсегда останется в наших сердцах и истории клуба и всегда будет желанным гостем у нас».

Бо Хенриксен добавил:

««Майнц 05» – замечательный клуб с прекрасными людьми и болельщиками. Мы достигли многого вместе. Я безмерно благодарен за все пережитые моменты и совместное время. Спасибо за прекрасную поддержку! К сожалению, в этом сезоне нам не удалось демонстрировать такой же успешный футбол, хотя мы боролись до последнего. Такая жизнь, такой футбол. Желаю клубу и команде всего наилучшего и держу кулаки за следующие матчи и успешный сезон».

Временным главным тренером команды назначен Бенжамин Гоффман, который в этом сезоне вывел дубль «Майнца» на третье место в Регионаллиге Юго-Запад.