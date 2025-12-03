Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Топ-перформанс. Судаков – лучший игрок 12-го тура чемпионата Португалии
Португалия
03 декабря 2025, 21:38 | Обновлено 03 декабря 2025, 21:39
Топ-перформанс. Судаков – лучший игрок 12-го тура чемпионата Португалии

Украинец помог Бенфике победить Насьональ

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Украинский полузащитник лиссабонской «Бенфики» Георгий Судаков стал лучшим игроком 12-го тура чемпионата Португалии по версии Flashscore. За матч с «Насьоналем» (2:1) 23-летний хавбек получил оценку 8,8. Это самый высокий балл среди всех игроков в этом туре.

Игру украинца в матче с «Насьоналем» ресурс описал так: «Он был единственным, кто реализовал все восемь своих попыток дриблинга, 55% его навесов были точными, а его передачи должны были привести к 1,27 гола.

Другими словами, он не покинул Мадейру с первой голевой передачей в чемпионате Португалии из-за явного невезения своих партнеров по команде при реализации моментов».

Сообщалось, что Судаков возглавил рейтинг лучших игроков «Бенфики» в чемпионате Португалии сезона-2025/26.

Антон Романенко
Комментарии
