Один из лидеров Первой лиги может подписать вингера Нивы

«Агробизнес» начал работу над усилением состава в зимний перерыв в Первой лиге.

Клуб из Волочиска проявляет интерес к вингеру тернопольской «Нивы» Андрею Бею, сообщает Sport Arena.

Бей перешел в тернопольский клуб летом 2022 года. В текущем сезоне 23-летний вингер провел 20 матчей во всех турнирах, записав на свой счет три гола и ассист.

Ранее «Агробизнес» объявил о прекращении сотрудничества с защитником Андреем Богославским, полузащитником Кирилом Павлюком, а также форвардами Назаром Богомазом и Максимом Войтиховским.