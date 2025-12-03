Украина. Первая лига03 декабря 2025, 17:14 |
Один из лидеров Первой лиги может подписать вингера Нивы
«Агробизнес» ищет усиление состава
03 декабря 2025, 17:14 |
«Агробизнес» начал работу над усилением состава в зимний перерыв в Первой лиге.
Клуб из Волочиска проявляет интерес к вингеру тернопольской «Нивы» Андрею Бею, сообщает Sport Arena.
Бей перешел в тернопольский клуб летом 2022 года. В текущем сезоне 23-летний вингер провел 20 матчей во всех турнирах, записав на свой счет три гола и ассист.
Ранее «Агробизнес» объявил о прекращении сотрудничества с защитником Андреем Богославским, полузащитником Кирилом Павлюком, а также форвардами Назаром Богомазом и Максимом Войтиховским.
