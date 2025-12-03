Яремчук вновь забил за Олимпиакос. Сколько у него голов за греческий клуб?

Роман Яремчук отличился 13-м голом за «Олимпиакос» во всех турнирах.

Произошло это в матче 4-го тура Кубка Греции, в котором «Олимпиакос» на выезде играет против Эллас Сиру.

Теперь в активе украинского форварда 7 голов, забитых за клуб в розыгрышах Кубка Греции.

Роман Яремчук, статистика выступлений за «Олимпиакос»

41 матч (28 – чемпионат Греции, 7 – Лига Европы, 5 – Кубок Греции, 1 – Лига чемпионов)

13 голов (7 – Кубок Греции, 4 – чемпионат Греции, 2 – Лига Европы)

5 ассистов (4 – чемпионат Греции, 1 – Кубок Греции)

Голы Романа Яремчука за иностранные клубы (93)