Греция03 декабря 2025, 16:11 | Обновлено 03 декабря 2025, 16:15
671
0
Яремчук вновь забил за Олимпиакос. Сколько у него голов за греческий клуб?
Украинский нападающий отличился голом в Кубке Греции
03 декабря 2025, 16:11 | Обновлено 03 декабря 2025, 16:15
671
0
Роман Яремчук отличился 13-м голом за «Олимпиакос» во всех турнирах.
Произошло это в матче 4-го тура Кубка Греции, в котором «Олимпиакос» на выезде играет против Эллас Сиру.
Теперь в активе украинского форварда 7 голов, забитых за клуб в розыгрышах Кубка Греции.
Роман Яремчук, статистика выступлений за «Олимпиакос»
- 41 матч (28 – чемпионат Греции, 7 – Лига Европы, 5 – Кубок Греции, 1 – Лига чемпионов)
- 13 голов (7 – Кубок Греции, 4 – чемпионат Греции, 2 – Лига Европы)
- 5 ассистов (4 – чемпионат Греции, 1 – Кубок Греции)
Голы Романа Яремчука за иностранные клубы (93)
- 61 – Гент
- 13 – Олимпиакос
- 9 – Бенфика
- 6 – Брюгге
- 4 – Валенсия
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 декабря 2025, 09:39 13
Вратарь настроен покинуть «Бенфику» ради топовой лиги
Футбол | 03 декабря 2025, 04:05 26
ЛНЗ собирается быть активным
Другие виды | 03.12.2025, 08:30
Футбол | 03.12.2025, 16:11
Футбол | 03.12.2025, 07:02
Комментарии 0
Популярные новости
01.12.2025, 21:13
03.12.2025, 06:22 8
02.12.2025, 14:29 18
02.12.2025, 20:19 2
02.12.2025, 02:22 1
02.12.2025, 09:14 20
02.12.2025, 06:23 31
01.12.2025, 17:36 1