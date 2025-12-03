Греция03 декабря 2025, 13:14 |
С Яремчуком. Названы стартовые составы на матч Олимпиакос – Эллас Сиру
Поединок стартует в 13:30 по киевскому времени
03 декабря 2025, 13:14 |
Стали известны стартовые составы на матч четвертого раунда Кубка Греции между «Эллас Сиру» и «Олимпиакосом».
Старт поединка запланирован на 13:30 по киевскому времени.
В стартовом составе гостей выйдет украинский нападающий Роман Яремчук.
Стартовые составы на матч Олимпиакос – Эллас Сиру
