С Яремчуком. Названы стартовые составы на матч Олимпиакос – Эллас Сиру

Стали известны стартовые составы на матч четвертого раунда Кубка Греции между «Эллас Сиру» и «Олимпиакосом».

Старт поединка запланирован на 13:30 по киевскому времени.

В стартовом составе гостей выйдет украинский нападающий Роман Яремчук.

Стартовые составы на матч Олимпиакос – Эллас Сиру