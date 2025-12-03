Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  С Яремчуком. Названы стартовые составы на матч Олимпиакос – Эллас Сиру
03 декабря 2025, 13:14 |
С Яремчуком. Названы стартовые составы на матч Олимпиакос – Эллас Сиру

Поединок стартует в 13:30 по киевскому времени

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Стали известны стартовые составы на матч четвертого раунда Кубка Греции между «Эллас Сиру» и «Олимпиакосом».

Старт поединка запланирован на 13:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В стартовом составе гостей выйдет украинский нападающий Роман Яремчук.

Стартовые составы на матч Олимпиакос – Эллас Сиру

По теме:
Шахтер обошел Динамо Загреб и РБ Зальцбург. А Буде-Глимт больше не соперник
Олимпиакос победил, но Яремчук разочаровывает. Какая оценка у Романа?
Молчание Яремчука. Олимпиакос с украинцем оформил победу в Греции
Роман Яремчук Кубок Греции по футболу Олимпиакос Пирей стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
