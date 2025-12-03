Началась работа над трансфером суперзвезды Реала. Сумасшедшая зарплата
В Саудовской Аравии нацелились на Винисиуса
Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор привлекает внимание клубов из Саудовской Аравии. Об этом сообщает talkSPORT.
По информации источника, юристы из Саудовской Аравии начали работу над трансфером 25-летнего футболиста в один из клубов страны. Бразилец станет самым высокооплачиваемым игроком мира.
В текущем сезоне Винисиус провел 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться пятью забитыми мячами и семью голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что Флорентино Перес выбрал нового тренера для «Реала».
