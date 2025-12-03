Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Началась работа над трансфером суперзвезды Реала. Сумасшедшая зарплата
Испания
03 декабря 2025, 12:34 | Обновлено 03 декабря 2025, 12:35
1739
0

Началась работа над трансфером суперзвезды Реала. Сумасшедшая зарплата

В Саудовской Аравии нацелились на Винисиуса

03 декабря 2025, 12:34 | Обновлено 03 декабря 2025, 12:35
1739
0
Началась работа над трансфером суперзвезды Реала. Сумасшедшая зарплата
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор привлекает внимание клубов из Саудовской Аравии. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, юристы из Саудовской Аравии начали работу над трансфером 25-летнего футболиста в один из клубов страны. Бразилец станет самым высокооплачиваемым игроком мира.

В текущем сезоне Винисиус провел 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться пятью забитыми мячами и семью голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Флорентино Перес выбрал нового тренера для «Реала».

По теме:
В Кривбассе прокомментировал слухи о интересе к Твердохлебу и Микитишину
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Суперлиги подписал игрока молодежной сборной Украины
ЛНЗ намерен серьезно усилить состав и подписать воспитанника Шахтера
чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы трансферы Ла Лиги Реал Мадрид Винисиус Жуниор
Даниил Кирияка Источник: talkSPORT
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легионер Динамо: «Почему я должен упускать такой шанс?»
Футбол | 03 декабря 2025, 11:24 0
Легионер Динамо: «Почему я должен упускать такой шанс?»
Легионер Динамо: «Почему я должен упускать такой шанс?»

Алиу Тиаре пояснил, почему приехал в Украину

Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Футбол | 03 декабря 2025, 06:22 7
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо

Новоиспеченному наставнику посоветовали перестройку команды

Реброву посоветовали вернуть в сборную Украины футболиста Динамо
Футбол | 03.12.2025, 10:22
Реброву посоветовали вернуть в сборную Украины футболиста Динамо
Реброву посоветовали вернуть в сборную Украины футболиста Динамо
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
Футбол | 03.12.2025, 07:02
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
Громкий трансфер. ЛНЗ нацелился на лидера клуба УПЛ
Футбол | 02.12.2025, 19:09
Громкий трансфер. ЛНЗ нацелился на лидера клуба УПЛ
Громкий трансфер. ЛНЗ нацелился на лидера клуба УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
02.12.2025, 17:59 15
Биатлон
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
02.12.2025, 08:12 5
Футбол
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
02.12.2025, 09:14 18
Футбол
Суркис принял решение, кто должен быть тренером Динамо, и провел переговоры
Суркис принял решение, кто должен быть тренером Динамо, и провел переговоры
02.12.2025, 14:29 18
Футбол
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
02.12.2025, 02:22 1
Бокс
Усик шокировал информацией о следующем сопернике. Это бывший чемпион мира
Усик шокировал информацией о следующем сопернике. Это бывший чемпион мира
01.12.2025, 14:23 12
Бокс
Джошуа провел встречу с Усиком. Будет бой за большие деньги
Джошуа провел встречу с Усиком. Будет бой за большие деньги
01.12.2025, 21:13
Бокс
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
01.12.2025, 10:47 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем