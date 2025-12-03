Флорентино Перес выбрал нового тренера для Реала

Руководство «Реала» рассматривает отставку главного тренера Хаби Алонсо, если результаты не улучшаться.

По данным источника, Флорентино Перес рассматривает только один вариант – возвращение француза, который уже приносил клубу успехи в Лиге чемпионов. Зидан может возглавить команду до конца сезона, а затем переключиться на свою давнюю цель – работу со сборной Франции. Пока «Реал» публично поддерживает Алонсо, но давление растет.

Зидан тренировал «Реал» с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021. Тренер выиграл за это время с «бланкос» три Лиги чемпионов и две Ла Лиги.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.