Испания
03 декабря 2025, 05:22 |
Флорентино Перес выбрал нового тренера для Реала

В клуб может вернуться Зидан

Флорентино Перес выбрал нового тренера для Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Руководство «Реала» рассматривает отставку главного тренера Хаби Алонсо, если результаты не улучшаться.

По данным источника, Флорентино Перес рассматривает только один вариант – возвращение француза, который уже приносил клубу успехи в Лиге чемпионов. Зидан может возглавить команду до конца сезона, а затем переключиться на свою давнюю цель – работу со сборной Франции. Пока «Реал» публично поддерживает Алонсо, но давление растет.

Зидан тренировал «Реал» с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021. Тренер выиграл за это время с «бланкос» три Лиги чемпионов и две Ла Лиги.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.

