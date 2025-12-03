Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
03 декабря 2025, 12:18 | Обновлено 03 декабря 2025, 12:35
Месси и Мбаппе в гонке за Клозе. Игроки, забившие больше всего на ЧМ

ФИФА продолжает вспоминать рекорды чемпионатов мира перед жеребьевкой финальной части

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе и Лионель Месси

Лионель Месси и Килиан Мбаппе входят в число лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира.

В активе аргентинца и француза 13 и 12 забитых мячей соответственно.

Рекордсменом мундиалей на данный момент является немец Мирослав Клозе, в активе которого 16 голов. Второй – бразилец Роналдо (15), третий – Герд Мюллер из ФРГ (14).

Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира

  • 16 – Мирослав Клозе (Германия)
  • 15 – Роналдо (Бразилия)
  • 14 – Герд Мюллер (ФРГ)
  • 13 – Жюст Фонтен (Франция)
  • 13 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 12 – Пеле (Бразилия)
  • 12 – Килиан Мбаппе (Франция)
  • 11 – Шандор Кочиш (Венгрия)
  • 11 – Юрген Клинсманн (Германия)

Ранее ФИФА вспомнила сборные с наибольшим общим количеством голов на чемпионатах мира.

Лионель Месси Килиан Мбаппе Мирослав Клозе статистика
