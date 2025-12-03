Чемпионат мира03 декабря 2025, 12:18 | Обновлено 03 декабря 2025, 12:35
Месси и Мбаппе в гонке за Клозе. Игроки, забившие больше всего на ЧМ
ФИФА продолжает вспоминать рекорды чемпионатов мира перед жеребьевкой финальной части
Лионель Месси и Килиан Мбаппе входят в число лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира.
В активе аргентинца и француза 13 и 12 забитых мячей соответственно.
Рекордсменом мундиалей на данный момент является немец Мирослав Клозе, в активе которого 16 голов. Второй – бразилец Роналдо (15), третий – Герд Мюллер из ФРГ (14).
Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира
- 16 – Мирослав Клозе (Германия)
- 15 – Роналдо (Бразилия)
- 14 – Герд Мюллер (ФРГ)
- 13 – Жюст Фонтен (Франция)
- 13 – Лионель Месси (Аргентина)
- 12 – Пеле (Бразилия)
- 12 – Килиан Мбаппе (Франция)
- 11 – Шандор Кочиш (Венгрия)
- 11 – Юрген Клинсманн (Германия)
Ранее ФИФА вспомнила сборные с наибольшим общим количеством голов на чемпионатах мира.
Мбаппе всього 26, тому рекорд по забитим м'ячам буде належати йому.
