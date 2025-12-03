Месси и Мбаппе в гонке за Клозе. Игроки, забившие больше всего на ЧМ

Лионель Месси и Килиан Мбаппе входят в число лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира.

В активе аргентинца и француза 13 и 12 забитых мячей соответственно.

Рекордсменом мундиалей на данный момент является немец Мирослав Клозе, в активе которого 16 голов. Второй – бразилец Роналдо (15), третий – Герд Мюллер из ФРГ (14).

Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира

16 – Мирослав Клозе (Германия)

15 – Роналдо (Бразилия)

14 – Герд Мюллер (ФРГ)

13 – Жюст Фонтен (Франция)

13 – Лионель Месси (Аргентина)

12 – Пеле (Бразилия)

12 – Килиан Мбаппе (Франция)

11 – Шандор Кочиш (Венгрия)

11 – Юрген Клинсманн (Германия)

Ранее ФИФА вспомнила сборные с наибольшим общим количеством голов на чемпионатах мира.