Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СИМЕОНЕ: «Я доволен игрой Атлетико, несмотря на поражение от Барселоны»
Испания
03 декабря 2025, 04:42 |
31
0

СИМЕОНЕ: «Я доволен игрой Атлетико, несмотря на поражение от Барселоны»

Тренер Атлетико поделился впечатлениями от игры

03 декабря 2025, 04:42 |
31
0
СИМЕОНЕ: «Я доволен игрой Атлетико, несмотря на поражение от Барселоны»
УЕФА. Диего Симеоне

«Атлетико» под руководством Диего Симеоне уступил «Барселоне» в перенесенном матче 19-го тура Ла Лиги – 1:3.

Тренер мадридцев остался доволен игрой команды, несмотря на поражение.

«Я очень доволен игрой команды. Мы здорово начали матч, но сопернику удалось пробиться через центр. Во втором тайме «Барселона» начала немного лучше, но спустя двадцать минут мы взяли игру под контроль. У нас было три отличных момента, которыми мы не воспользовались. Тем не менее, я доволен.

Мы знаем, что они умеют отлично обмениваться передачами. У них много игроков в центральной зоне, и сегодня именно так они забили первый и второй голы.

В перерыве мы обсудили, что нельзя давать им действовать через центр, и во второй половине мы прибавили. Мне понравилось отношение команды к делу в конце игры. Да, мы не победили, но игра мне понравилась.

Когда играешь против «Барселоны», приходится много бегать, а отобрать мяч непросто.

Рафинья вездесущ. Он забивает, делает передачи… Я не понимаю, как он не получил «Золотой мяч».

В целом команда сыграла хорошо. Я спокоен и доволен коллективом. Мы уступили сильному сопернику, и это поможет нам стать лучше», – сказал главный тренер «Атлетико».

По теме:
Нападающий Реала установил антирекорд, не забив в 30 матчах
Флик прокомментировал победу Барселоны над Атлетико
Тренер Реала высказался о психологическом здоровье защитника Барселоны
Диего Симеоне Атлетико Мадрид Барселона Барселона - Атлетико Ла Лига
Михаил Олексиенко Источник: Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кроос – о Винисиусе: на что жалуется легенда Реала?
Футбол | 03 декабря 2025, 01:25 0
Кроос – о Винисиусе: на что жалуется легенда Реала?
Кроос – о Винисиусе: на что жалуется легенда Реала?

Тони назвал главную слабость бразильца

Йожеф Сабо вынес вердикт Костюку на посту тренера Динамо
Футбол | 02 декабря 2025, 07:39 12
Йожеф Сабо вынес вердикт Костюку на посту тренера Динамо
Йожеф Сабо вынес вердикт Костюку на посту тренера Динамо

Легенда клуба считает, что он не задержится в первой команде надолго

Звезда бокса из Украины понял, что не станет абсолютом и завершил карьеру
Бокс | 02.12.2025, 22:42
Звезда бокса из Украины понял, что не станет абсолютом и завершил карьеру
Звезда бокса из Украины понял, что не станет абсолютом и завершил карьеру
Президент Полтавы обратился к Динамо после сенсационной победы
Футбол | 02.12.2025, 07:44
Президент Полтавы обратился к Динамо после сенсационной победы
Президент Полтавы обратился к Динамо после сенсационной победы
Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
Футбол | 02.12.2025, 16:22
Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
01.12.2025, 07:44 6
Футбол
Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо
Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо
01.12.2025, 05:22 6
Футбол
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
01.12.2025, 10:47 9
Футбол
Усик шокировал информацией о следующем сопернике. Это бывший чемпион мира
Усик шокировал информацией о следующем сопернике. Это бывший чемпион мира
01.12.2025, 14:23 12
Бокс
Один из лучших боксеров в мире сдал положительный допинг-тест. Скоро бой
Один из лучших боксеров в мире сдал положительный допинг-тест. Скоро бой
02.12.2025, 20:19 1
Бокс
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
01.12.2025, 07:25 1
Бокс
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
02.12.2025, 10:25 19
Футбол
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
02.12.2025, 17:59 14
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем