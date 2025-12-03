СИМЕОНЕ: «Я доволен игрой Атлетико, несмотря на поражение от Барселоны»

«Атлетико» под руководством Диего Симеоне уступил «Барселоне» в перенесенном матче 19-го тура Ла Лиги – 1:3.

Тренер мадридцев остался доволен игрой команды, несмотря на поражение.

«Я очень доволен игрой команды. Мы здорово начали матч, но сопернику удалось пробиться через центр. Во втором тайме «Барселона» начала немного лучше, но спустя двадцать минут мы взяли игру под контроль. У нас было три отличных момента, которыми мы не воспользовались. Тем не менее, я доволен.

Мы знаем, что они умеют отлично обмениваться передачами. У них много игроков в центральной зоне, и сегодня именно так они забили первый и второй голы.

В перерыве мы обсудили, что нельзя давать им действовать через центр, и во второй половине мы прибавили. Мне понравилось отношение команды к делу в конце игры. Да, мы не победили, но игра мне понравилась.

Когда играешь против «Барселоны», приходится много бегать, а отобрать мяч непросто.

Рафинья вездесущ. Он забивает, делает передачи… Я не понимаю, как он не получил «Золотой мяч».

В целом команда сыграла хорошо. Я спокоен и доволен коллективом. Мы уступили сильному сопернику, и это поможет нам стать лучше», – сказал главный тренер «Атлетико».