ВИДЕО. Положил Облака. Как Рафинья сравнял счет в игре Барселона – Атлетико
Бразилец поразил ворота соперников на 26-й минуте матча 19-го тура Ла Лиги
28-летний бразильский вингер каталонской Барселоны Рафинья забил гол мадридскому Атлетико.
Рафинья сделал счет 1:1 на 26-й минуте матча 19-го тура Ла Лиги 2025/26.
После передачи от Педри бразилец прошел и положил на газон голкипера соперников Яна Облака, а затем поразил пустые ворота соперников.
Для Рафиньи этот гол стал четвертым в текущем сезоне чемпионата Испании. У лидера атаки сине-гранатовых также три голевые передачи.
Первым в матче Барселона – Атлетико, который стартовал на Камп Ноу 2 декабря в 22:00, на 19-й отличился Алекс Баэна.
