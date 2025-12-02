Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Положил Облака. Как Рафинья сравнял счет в игре Барселона – Атлетико
Испания
02 декабря 2025, 22:35 | Обновлено 02 декабря 2025, 22:59
120
0

ВИДЕО. Положил Облака. Как Рафинья сравнял счет в игре Барселона – Атлетико

Бразилец поразил ворота соперников на 26-й минуте матча 19-го тура Ла Лиги

02 декабря 2025, 22:35 | Обновлено 02 декабря 2025, 22:59
120
0
ВИДЕО. Положил Облака. Как Рафинья сравнял счет в игре Барселона – Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine

28-летний бразильский вингер каталонской Барселоны Рафинья забил гол мадридскому Атлетико.

Рафинья сделал счет 1:1 на 26-й минуте матча 19-го тура Ла Лиги 2025/26.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После передачи от Педри бразилец прошел и положил на газон голкипера соперников Яна Облака, а затем поразил пустые ворота соперников.

Для Рафиньи этот гол стал четвертым в текущем сезоне чемпионата Испании. У лидера атаки сине-гранатовых также три голевые передачи.

Первым в матче Барселона – Атлетико, который стартовал на Камп Ноу 2 декабря в 22:00, на 19-й отличился Алекс Баэна.

❗️ ВИДЕО. Положил Облака. Как Рафинья сравнял счет в игре Барселона – Атлетико

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
ВИДЕО. Как Левандовски не реализовал пенальти в матче Барселона – Атлетико
Воспитанник Динамо помог испанскому клубу завоевать престижный трофей
Две суперзвезды покинут Барселона летом. Клуб их уже проинформировал
видео голов и обзор Рафинья Диас Ла Лига чемпионат Испании по футболу Ян Облак Педри Барселона Атлетико Мадрид Атлетико - Барселона
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Мы бы вас отгатили в туза». Игрок украинского клуба обратился к Динамо
Футбол | 02 декабря 2025, 15:33 21
«Мы бы вас отгатили в туза». Игрок украинского клуба обратился к Динамо
«Мы бы вас отгатили в туза». Игрок украинского клуба обратился к Динамо

Богдан Бычков отреагировал на поражение киевлян от Полтавы

Суркис предлагал внушительные деньги тренеру, который побеждал в ЛЧ
Футбол | 02 декабря 2025, 20:41 2
Суркис предлагал внушительные деньги тренеру, который побеждал в ЛЧ
Суркис предлагал внушительные деньги тренеру, который побеждал в ЛЧ

В 2020 году именитый итальянец Фабио Капелло мог возглавить киевское «Динамо»

Йожеф Сабо вынес вердикт Костюку на посту тренера Динамо
Футбол | 02.12.2025, 07:39
Йожеф Сабо вынес вердикт Костюку на посту тренера Динамо
Йожеф Сабо вынес вердикт Костюку на посту тренера Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Футбол | 02.12.2025, 06:23
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Президент Полтавы обратился к Динамо после сенсационной победы
Футбол | 02.12.2025, 07:44
Президент Полтавы обратился к Динамо после сенсационной победы
Президент Полтавы обратился к Динамо после сенсационной победы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
01.12.2025, 19:04 9
Футбол
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
01.12.2025, 08:40 27
Футбол
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
01.12.2025, 05:42
Бокс
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
02.12.2025, 10:25 19
Футбол
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
01.12.2025, 10:47 9
Футбол
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
02.12.2025, 02:22 1
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, почему Владимир Кличко лучше Усика?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, почему Владимир Кличко лучше Усика?»
01.12.2025, 07:22 4
Бокс
Новый тренер начал с сенсации. Динамо шокировало поражением от СК Полтава
Новый тренер начал с сенсации. Динамо шокировало поражением от СК Полтава
01.12.2025, 17:34 181
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем