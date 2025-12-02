28-летний бразильский вингер каталонской Барселоны Рафинья забил гол мадридскому Атлетико.

Рафинья сделал счет 1:1 на 26-й минуте матча 19-го тура Ла Лиги 2025/26.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После передачи от Педри бразилец прошел и положил на газон голкипера соперников Яна Облака, а затем поразил пустые ворота соперников.

Для Рафиньи этот гол стал четвертым в текущем сезоне чемпионата Испании. У лидера атаки сине-гранатовых также три голевые передачи.

Первым в матче Барселона – Атлетико, который стартовал на Камп Ноу 2 декабря в 22:00, на 19-й отличился Алекс Баэна.

❗️ ВИДЕО. Положил Облака. Как Рафинья сравнял счет в игре Барселона – Атлетико

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine