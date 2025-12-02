Рекорд Беллингема пал. 16-летний игрок Герты забил в Кубке Германии
Кеннет Айхгорн стал самым молодым автором гола в турнире после Второй мировой войны
Новый возрастной рекорд был установлен в Кубке Германии. Произошло это в матче 1/8 финала турнира, в котором «Герта» играла с «Кайзерслаутерном».
Хозяева поля одержали очень уверенную победу со счетом 6:1, а один из голов забил Кеннет Айхгорн в возрасте 16 лет и 128 дней.
Полузащитник «Герты» стал самым молодым автором гола в Кубке после Второй мировой войны.
Предыдущее достижение принадлежало Джуду Беллингему в возрасте 17 лет и 77 дней, когда он еще играл за дортмундскую «Боруссию».
Для Кеннета Айхгорна это результативное действие стало первым в этом сезоне. Он провел 12 матчей во всех турнирах.
16 – At 16 years and 128 days, Kennet Eichhorn of Hertha BSC is the youngest goalscorer in the DFB-Pokal after the Second World War – replacing Jude Bellingham (17 years and 77 days). Gem. pic.twitter.com/uKCBc1ZIZA— OptaFranz (@OptaFranz) December 2, 2025
