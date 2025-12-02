Рекорд Беллингема пал. 16-летний игрок Герты забил в Кубке Германии

Новый возрастной рекорд был установлен в Кубке Германии. Произошло это в матче 1/8 финала турнира, в котором «Герта» играла с «Кайзерслаутерном».

Хозяева поля одержали очень уверенную победу со счетом 6:1, а один из голов забил Кеннет Айхгорн в возрасте 16 лет и 128 дней.

Полузащитник «Герты» стал самым молодым автором гола в Кубке после Второй мировой войны.

Предыдущее достижение принадлежало Джуду Беллингему в возрасте 17 лет и 77 дней, когда он еще играл за дортмундскую «Боруссию».

Для Кеннета Айхгорна это результативное действие стало первым в этом сезоне. Он провел 12 матчей во всех турнирах.