Экс-игрок Шахтера: «Мне было тяжело находиться в Украине. Ужасный опыт»

21-летний эквадорский полузащитник «Мидтьюлланда» Дениль Кастильо вспомнил период пребывания в Украине в стане «Шахтера» и рассказал о причинах, помешавших ему заиграть за «горняков».

«Мне было тяжело находиться в Украине. Я не мог полностью адаптироваться по нескольким причинам. Там шла война, и по утрам можно было слышать взрывы бомб. Иногда меня будили ночью. Это был ужасный опыт. Когда я впервые приехал в Украину, я жил в отеле, и нам приходилось много дней добираться до мест проведения матчей. Это не помогло мне быстрее адаптироваться, скорее наоборот».

«У меня было чувство страха, никогда не знаешь наверняка, упадет ли на тебя бомба. Я был не таким уж опытным и находился далеко от дома, поэтому чувствовал себя не очень хорошо. Я нервничал и боялся, что бомба приближается все ближе и ближе, но не мог убежать».

«Я был в Киеве и видел, как город был полностью или частично разрушен; было ощущение пустоты и страха. Я также заметил, что люди стали более отстраненными. Ты просто приезжал, работал и возвращался домой. Это было очень тяжелое время для меня», – рассказал Кастильо.

Напомним, «Шахтер» купил Кастильо из «ЛДУ Кито» летом 2023 года за 800 тысяч евро, а уже через год продал за 4 миллиона евро в «Мидтьюлланд».