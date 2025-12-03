Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реброву посоветовали вернуть в сборную Украины футболиста Динамо
Чемпионат мира
03 декабря 2025, 10:22 |
1265
4

Реброву посоветовали вернуть в сборную Украины футболиста Динамо

Владимир Мазяр считает, что Андрей Ярмоленко сможет помочь национальной команде

03 декабря 2025, 10:22 |
1265
4 Comments
Реброву посоветовали вернуть в сборную Украины футболиста Динамо
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Бывший главный тренер «Стали» (Каменское), «Вереса» и «Руха» Владимир Мазяр считает, что наставник сборной Украины Сергей Ребров мог бы вернуть в национальную команду вингера Андрея Ярмоленко.

Опытный футболист киевского «Динамо» последний раз играл за сборную 23 марта 2025 года в матче плей-офф Лиги наций против Бельгии (0:3). Тогда вингер «бело-синих» вышел на поле на 89-й минуте встречи.

«Я думаю, Ярмоленко как раз на те два матча, где нужны будут эмоции, не мешал бы. Возможно, он помог бы за счет своих индивидуальных действий.

Он показал в нескольких матчах за «Динамо», что даже на позиции форварда ему удается приносить качество», – сказал Мазяр.

26 марта 2026 года сборная Украины сыграет полуфинальный матч плей-офф квалификации чемпионата мира против Швеции. Победитель этого противостояния в финале сыграет с сильнейшим в паре Польша – Албания.

По теме:
Эксперт: «Вы лицо Ярмоленко видели? Ему же стыдно»
МИКОЛЕНКО: «Нас принимали везде очень хорошо. И мне там очень понравилось»
Ребров трогательно отреагировал на смерть Мунтяна: «Очень больно»
ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция жеребьевка чемпионата мира Сергей Ребров Владимир Мазяр Андрей Ярмоленко
Николай Тытюк Источник: YouTube
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дулуб объяснил, почему Шовковский провалился в Динамо: «Начались конфликты»
Футбол | 03 декабря 2025, 08:12 1
Дулуб объяснил, почему Шовковский провалился в Динамо: «Начались конфликты»
Дулуб объяснил, почему Шовковский провалился в Динамо: «Начались конфликты»

Специалист считает, что киевляне выиграли УПЛ на багаже Луческу

Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
Футбол | 02 декабря 2025, 10:25 19
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию

Футболиста направят в один из учебных центров

Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
Футбол | 02.12.2025, 16:22
Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
СУРКИС: «Я потерял друга. Он умел вдохновлять, настоящий динамовец»
Футбол | 03.12.2025, 06:42
СУРКИС: «Я потерял друга. Он умел вдохновлять, настоящий динамовец»
СУРКИС: «Я потерял друга. Он умел вдохновлять, настоящий динамовец»
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
Биатлон | 02.12.2025, 17:59
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
_ Moore
журикам-заробітчанам треба щось написати для валу. І всіляку хню городять. Не лише про Ярмолу.
Ответить
0
Xvalenok03
Эксперты говорят - динаме он уже ничем не поможет
Эксперты говорят - его надо вернуть в сборную чтобы он помог.
Я говорю - пусть сначала травму вылечит, а там посмотрим.
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
01.12.2025, 08:40 27
Футбол
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
01.12.2025, 10:47 9
Футбол
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
01.12.2025, 19:04 9
Футбол
Динамо Киев – Полтава – 1:2. «Дебют мечты» Костюка. Видео голов и обзор
Динамо Киев – Полтава – 1:2. «Дебют мечты» Костюка. Видео голов и обзор
01.12.2025, 17:36 1
Футбол
Один из лучших боксеров в мире сдал положительный допинг-тест. Скоро бой
Один из лучших боксеров в мире сдал положительный допинг-тест. Скоро бой
02.12.2025, 20:19 2
Бокс
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
02.12.2025, 06:23 31
Футбол
Не хватило минуты для победы. Шахтер вырвал ничью у Кривбасса
Не хватило минуты для победы. Шахтер вырвал ничью у Кривбасса
01.12.2025, 20:01 133
Футбол
Усик шокировал информацией о следующем сопернике. Это бывший чемпион мира
Усик шокировал информацией о следующем сопернике. Это бывший чемпион мира
01.12.2025, 14:23 12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем