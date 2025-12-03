Реброву посоветовали вернуть в сборную Украины футболиста Динамо

Бывший главный тренер «Стали» (Каменское), «Вереса» и «Руха» Владимир Мазяр считает, что наставник сборной Украины Сергей Ребров мог бы вернуть в национальную команду вингера Андрея Ярмоленко.

Опытный футболист киевского «Динамо» последний раз играл за сборную 23 марта 2025 года в матче плей-офф Лиги наций против Бельгии (0:3). Тогда вингер «бело-синих» вышел на поле на 89-й минуте встречи.

«Я думаю, Ярмоленко как раз на те два матча, где нужны будут эмоции, не мешал бы. Возможно, он помог бы за счет своих индивидуальных действий.

Он показал в нескольких матчах за «Динамо», что даже на позиции форварда ему удается приносить качество», – сказал Мазяр.

26 марта 2026 года сборная Украины сыграет полуфинальный матч плей-офф квалификации чемпионата мира против Швеции. Победитель этого противостояния в финале сыграет с сильнейшим в паре Польша – Албания.