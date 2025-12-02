Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Французский журналист: «О Забарном нужно знать важную деталь»
Франция
02 декабря 2025, 18:19 | Обновлено 02 декабря 2025, 18:20
1246
3

Марк Мешуана раскритиковал трансферную политику ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine

Журналист Le Parisien Марк Мешуана поделился мнениями относительно решения «ПСЖ» подписать украинского защитника Илью Забарного.

«Этим летом клуб должен был приобрести центрального защитника, способного играть на позиции правого защитника. На рынке — много таких футболистов. «Борнмут» заменил Забарного игроком, который может играть как на позиции правого центрального защитника, так и на позиции крайнего защитника.

Меня удивляет, что «ПСЖ» не рассматривал возможности подписания замены для Хакими. Собственно, вам стоит кое-что знать об Илье Забарном: Луис Энрике является большим поклонником этого игрока. Он настойчиво настаивал на его приобретении с октября прошлого года», – сказал Мешуана в программе Tribune PSG.

Ранее экс-защитник сборной Франции Гаэль Клиши заявил, что Забарный будет делать ошибки.

ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Илья Забарный
Vitaly Kozak
Цікаво, що там про Маркіньоса пишуть у світлі його гри в останніх матчах?
