Виноваты болельщики. КДК оштрафовал Верес на значительную сумму

КДК УАФ принял новые решения по санкциям для клубов УПЛ по итогам последнего заседания, в частности, оштрафовал «Верес» за использование болельщиками пиротехники:

«Рассмотрев материалы относительно ненадлежащего поведения болельщиков ФК «Верес» (Ровно) во время и после матча 13-го тура VBET Украинской Премьер-Лиги сезона 2025/2026 ФК «Кривбасс» (Кривой Рог) – ФК «Верес» (Ровно), который состоялся 23 ноября 2025 года, обязал ФК «Верес» (Ровно) уплатить обязательный денежный взнос в размере 85 000 (восемьдесят пять тысяч) гривен (за использование болельщиками пиротехнических средств в количестве 17 (семнадцати) единиц)», – говорится в пояснении КДК.