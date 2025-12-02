Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Виноваты болельщики. КДК оштрафовал Верес на значительную сумму
Украина. Премьер лига
02 декабря 2025, 14:37 |
253
0

Ультрас «красно-черных» использовали пиротехнику на матче с «Кривбассом»

02 декабря 2025, 14:37
253
0
Instagram. _black_wolf_pack_

КДК УАФ принял новые решения по санкциям для клубов УПЛ по итогам последнего заседания, в частности, оштрафовал «Верес» за использование болельщиками пиротехники:

«Рассмотрев материалы относительно ненадлежащего поведения болельщиков ФК «Верес» (Ровно) во время и после матча 13-го тура VBET Украинской Премьер-Лиги сезона 2025/2026 ФК «Кривбасс» (Кривой Рог) – ФК «Верес» (Ровно), который состоялся 23 ноября 2025 года, обязал ФК «Верес» (Ровно) уплатить обязательный денежный взнос в размере 85 000 (восемьдесят пять тысяч) гривен (за использование болельщиками пиротехнических средств в количестве 17 (семнадцати) единиц)», – говорится в пояснении КДК.

Матч «Кривбасс» – «Верес» завершился со счетом 2:2.

Кривбасс Кривой Рог Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
