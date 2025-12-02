Украина. Премьер лига02 декабря 2025, 11:45 | Обновлено 02 декабря 2025, 11:49
Лидер Шахтера: «Побольше уважения нужно. И следить, что говоришь»
Бондарь ждет больше уважения со стороны соперников
Защитник Шахтера Валерий Бондарь оценил конфликт тренеров, который случился после матча УПЛ против Кривбасса (2:2).
«Момент конфликта тренеров я не видел, но нужно прежде всего уважать друг друга. Если я не ошибаюсь, там сказали не те слова в адрес нашего главного тренера. И вообще тренерского штаба».
«Побольше уважения нужно показывать и следить, что ты говоришь», – сказал Бондарь.
Шахтер лидирует в таблице, опережая ЛНЗ на два очка.
