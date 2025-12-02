Лидер Шахтера: «Побольше уважения нужно. И следить, что говоришь»

Защитник Шахтера Валерий Бондарь оценил конфликт тренеров, который случился после матча УПЛ против Кривбасса (2:2).

«Момент конфликта тренеров я не видел, но нужно прежде всего уважать друг друга. Если я не ошибаюсь, там сказали не те слова в адрес нашего главного тренера. И вообще тренерского штаба».

«Побольше уважения нужно показывать и следить, что ты говоришь», – сказал Бондарь.

Шахтер лидирует в таблице, опережая ЛНЗ на два очка.