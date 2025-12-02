Украина. Первая лига02 декабря 2025, 02:15 | Обновлено 02 декабря 2025, 04:20
135
0
У форварда Агробизнеса закончился контракт, и продления не будет
26-летний Максим Войтиховский покидает команду Первой лиги
26-летний форвард Максим Войтиховский покинул Агробизнес Волочиск.
В конце ноября завершился срок действия контракта футболиста с клубом Первой лиги.
В клубе решили не продлевать соглашение с нападающим.
В первой части нынешнего сезона Максим отметился 12 голами и 1 ассистом в 21 матче.
