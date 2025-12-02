У форварда Агробизнеса закончился контракт, и продления не будет

26-летний форвард Максим Войтиховский покинул Агробизнес Волочиск.

В конце ноября завершился срок действия контракта футболиста с клубом Первой лиги.

В клубе решили не продлевать соглашение с нападающим.

В первой части нынешнего сезона Максим отметился 12 голами и 1 ассистом в 21 матче.