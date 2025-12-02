Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не Флик и не Алонсо: назван лучший тренер Ла Лиги месяца
Испания
02 декабря 2025, 03:59 | Обновлено 02 декабря 2025, 04:00
43
0

Не Флик и не Алонсо: назван лучший тренер Ла Лиги месяца

Марселино опередил Диего Симеоне

02 декабря 2025, 03:59 | Обновлено 02 декабря 2025, 04:00
43
0
Не Флик и не Алонсо: назван лучший тренер Ла Лиги месяца
УЕФА. Марселино

Голосование за лучшего тренера Ла Лиги по итогам ноября, завершившееся в Испании, принесло победу испанскому наставнику Марселино Торалю, который руководит «Вильярреалом».

В результате голосования Марселино опередил тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне и немецкого специалиста, наставника «Барселоны», Ханс-Дитера Флика.

Следует отметить, что за ноябрь «Вильярреал» провел четыре встречи, и во всех четырех одержал победы. За указанный месяц «Желтая субмарина» разгромила дома «Райо Вальекано» (4:0), уверенно обыграла на выезде «Эспаньол» (2:0), одержала верх над «Мальоркой» (2:1) на своем стадионе и вырвала гостевую победу в поединке с «Реалом Сосьедад» (3:2).

В настоящее время команда Марселино Тораля занимает третью позицию в турнирной таблице Ла Лиги, имея 32 набранных очка и отставая от лидера – «Барселоны» – всего на два пункта.

Марселино Гарсия Тораль Вильярреал Диего Симеоне Ханс-Дитер Флик Хаби Алонсо Реал Мадрид Барселона Атлетико Мадрид Ла Лига лучший тренер
Михаил Олексиенко Источник: LaLiga
