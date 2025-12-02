Не Флик и не Алонсо: назван лучший тренер Ла Лиги месяца
Марселино опередил Диего Симеоне
Голосование за лучшего тренера Ла Лиги по итогам ноября, завершившееся в Испании, принесло победу испанскому наставнику Марселино Торалю, который руководит «Вильярреалом».
В результате голосования Марселино опередил тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне и немецкого специалиста, наставника «Барселоны», Ханс-Дитера Флика.
Следует отметить, что за ноябрь «Вильярреал» провел четыре встречи, и во всех четырех одержал победы. За указанный месяц «Желтая субмарина» разгромила дома «Райо Вальекано» (4:0), уверенно обыграла на выезде «Эспаньол» (2:0), одержала верх над «Мальоркой» (2:1) на своем стадионе и вырвала гостевую победу в поединке с «Реалом Сосьедад» (3:2).
В настоящее время команда Марселино Тораля занимает третью позицию в турнирной таблице Ла Лиги, имея 32 набранных очка и отставая от лидера – «Барселоны» – всего на два пункта.
MARCELINO GARCÍA TORAL. 💛— LALIGA (@LaLiga) December 1, 2025
🔝 El técnico del @VillarrealCF es el 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘𝗡𝗔𝗗𝗢𝗥 𝗗𝗘𝗟 𝗠𝗘𝗦 de noviembre en #LALIGAEASPORTS.#LALIGACOACHOFTHEMONTH #PREMIOSLALIGA
