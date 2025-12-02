Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украина WU-19 – Румыния WU-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Молодежные турниры
02 декабря 2025, 06:12 | Обновлено 02 декабря 2025, 06:26
Смотрите 2 декабря в 14:00 матч 3-го тура квалификации ЧЕ-2026 WU-19

УАФ

Девичья сборная Украины WU-19 проводит матч 3-го тура первого раунда квалификации чемпионата Европы 2026 WU-19 по футболу.

2 декабря в 14:00 в боснийском городе Углевик сыграют Украина U-19 и Румыния U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины WU-19 играет в группе 3 Лиги B, Матчи квартета проходят в Боснии и Герцеговине с 26 ноября по 2 декабря.

В стартовом туре Украина обыграла Боснию (2:0), а Румыния разгромила Сан-Марино (6:0). Во втором туре Украина переиграла Сан-Марино (5:0), а Румыния взяла верх над Боснией (2:1).

Румыния и Украина имеют по 6 очков, при этом Румыния впереди по большему количеству забитых мячей (при одинаковой разнице). Чтобы выиграть группу и гарантированно выйти в Лигу A, сине-желтым нужна только победа.

В Лигу А выйдут победители 6 групп Лиги В и лучшая команда среди тех, кто займет вторые места. Жеребьевка второго раунда отбора Евро-2026 WU-19 состоится 11 декабря. Матчи этого этапа продлятся до 22 апреля 2026 года. По итогам определятся 7 сборных (это будут победители групп Лиги А), которые составят компанию Боснии и Герцеговине в финальной стадии турнира, который пройдет с 27 июня по 10 июля.

Евро-2026 WU-19. Первый раунд квалификации

Группа В3. Босния и Герцеговина

1-й тур, 26.11.2025

  • 14:00. Босния и Герцеговина – Украина – 0:2 (Биелина)
  • 14:00. Румыния – Сан-Марино – 6:0 (Углевик)

2-й тур, 29.11.2025

  • 14:00. Украина – Сан-Марино – 5:0 (Биелина)
  • 14:00. Румыния – Босния и Герцеговина – 2:1 (Углевик)

3-й тур, 02.12.2025

  • 14:00. Украина – Румыния (Углевик)
  • 14:00. Сан-Марино – Босния и Герцеговина (Биелина)

Турнирная таблица

Румыния WU-17 – Украина WU-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина WU-19 – Сан-Марино WU-19 – 5:0. Отбор на ЧЕ. Видео голов и обзор
Забили 5 мячей. Сборная Украины WU-19 разгромила соперниц из Сан-Марино
женская сборная Украины по футболу U-19 смотреть онлайн чемпионат Европы по футболу WU-19 Олег Бортник Украина - Румыния женская сборная Румынии по футболу
