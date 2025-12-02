ТУРАН – о желтой карточке: «Фраза касалась моей семьи!»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран после ничейного результата в 14-м туре УПЛ с «Кривбассом» (2:2) прокомментировал свою ссору со скамейкой запасных противника в концовке матча.

«Некоторые моменты происходят на поле, и это является частью футбола, – начал Туран. – Что касается того случая, то это было проявлением неуважения в мою сторону со скамейки запасных «Кривбасса».

Разное может случиться, но именно та конкретная фраза затронула мою семью. Я убежден, что в пылу напряженной борьбы могут возникнуть разногласия и ссоры, но есть темы, которые лучше не трогать. Конечно, мне жаль, что я не сдержался, но извиняться за тот эпизод я не стану.

Вы сами были свидетелями и видели, что там произошло. После этого я просто хотел дождаться момента и сказать ему прямо в лицо, что он был абсолютно неправ в своих подобных словах».