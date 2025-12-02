Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ТУРАН – о желтой карточке: «Фраза касалась моей семьи!»
Украина. Премьер лига
02 декабря 2025, 02:41 | Обновлено 02 декабря 2025, 02:42
Тренер рассказал о своей ссоре

ФК Шахтер. Арда Туран

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран после ничейного результата в 14-м туре УПЛ с «Кривбассом» (2:2) прокомментировал свою ссору со скамейкой запасных противника в концовке матча.

«Некоторые моменты происходят на поле, и это является частью футбола, – начал Туран. – Что касается того случая, то это было проявлением неуважения в мою сторону со скамейки запасных «Кривбасса».

Разное может случиться, но именно та конкретная фраза затронула мою семью. Я убежден, что в пылу напряженной борьбы могут возникнуть разногласия и ссоры, но есть темы, которые лучше не трогать. Конечно, мне жаль, что я не сдержался, но извиняться за тот эпизод я не стану.

Вы сами были свидетелями и видели, что там произошло. После этого я просто хотел дождаться момента и сказать ему прямо в лицо, что он был абсолютно неправ в своих подобных словах».

Стоит отметить, что за свое поведение Туран получил желтую карточку, ставшую для него четвертой в текущем сезоне УПЛ. Вследствие этого наставник будет вынужден пропустить следующий матч с «Колосом».

По теме:
Эгиналду побил рекорд Тайсона и Жуниора Мораеса в УПЛ
Капитан Шахтера провел юбилейный матч в чемпионатах Украины
Арда Туран получит дисквалификацию. Что случилось?
Арда Туран Шахтер Донецк Кривбасс Кривой Рог Шахтер - Кривбасс предупреждение (желтая карточка) дисквалификация
Михаил Олексиенко Источник: УПЛ-ТВ
