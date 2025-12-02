Флик рассказал, что Барселона должна доказать в матче с Атлетико

Главный наставник «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал предстоящий поединок 19-го тура испанской Ла Лиги против мадридского «Атлетико».

Флик отметил: «Нам необходимо показать свой максимум в игре против превосходного соперника. Это одна из лучших команд в Европе, они демонстрируют высочайший уровень и значительно усилились во время летнего трансферного окна.

Мне приятно наблюдать за их игрой, поскольку они очень сильны в атаке. Однако и у нас есть свой высокий класс, и наша основная задача – доказать это на поле».