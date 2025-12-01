Варди развлекается в Италии. Дубль Джейми помог похоронить Болонью
«Кремонезе» победил со счетом 3:1
В понедельник, 1 декабря, прошел матч 13-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Болонья» и «Кремонезе».
Игра прошла в Болонье на стадионе «Ренато Даль'Ара».
Хозяева потерпели сенсационное поражение со счетом 1:3. Главным героем матча стал бывший футболист «Лестера» Джейми Варди, который оформил дубль.
После этой победы «Кремонезе» поднялся на 11 строчку в Серии А и имеет в активе 17 очков. «Болонья» осталась на шестой строчке и имеет в активе 24 балла.
Серия А. 13-й тур, 1 декабря.
Болонья – Кремонезе – 1:3
Голы: Орсолини, 45+3 (п) – Пайеро, 31, Варди, 34, 50.
