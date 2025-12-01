Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
01 декабря 2025, 23:48 |
Варди развлекается в Италии. Дубль Джейми помог похоронить Болонью

«Кремонезе» победил со счетом 3:1

Варди развлекается в Италии. Дубль Джейми помог похоронить Болонью
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Варди

В понедельник, 1 декабря, прошел матч 13-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Болонья» и «Кремонезе».

Игра прошла в Болонье на стадионе «Ренато Даль'Ара».

Хозяева потерпели сенсационное поражение со счетом 1:3. Главным героем матча стал бывший футболист «Лестера» Джейми Варди, который оформил дубль.

После этой победы «Кремонезе» поднялся на 11 строчку в Серии А и имеет в активе 17 очков. «Болонья» осталась на шестой строчке и имеет в активе 24 балла.

Серия А. 13-й тур, 1 декабря.

Болонья – Кремонезе – 1:3
Голы: Орсолини, 45+3 (п) – Пайеро, 31, Варди, 34, 50.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

Кремонезе Джейми Варди Болонья чемпионат Италии по футболу Серия A
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
