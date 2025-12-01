«Ну, что Костюк?» Йожеф Сабо разнес Динамо после поражения от Полтавы

Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо раскритиковал «бело-синюю» команду после неожиданного поражения в чемпионате. Подопечные Игоря Костюка уступили на домашней арене «Полтаве» (1:2), которая является одним из аутсайдеров элитного дивизиона.

– Приход нового тренера не помог. Так, значит, не Александр Шовковский был виноват?

– Ну, что Костюк? Изменений никаких в составе. Вышли с первых минут все те же игроки, которых и Шовковский выпускал, фактически. И результат также... Но сегодня «Динамо» сыграло еще хуже, чем в предыдущей игре. Да это вообще – ка-та-стро-фа!

Какие-то бесхребетные создания, а не футболисты. Не устаю повторять крылатое выражение – «рожденные ползать, летать не способны» – вот это о нынешних динамовцах.

Вот ты сегодня на поле видел Буяльского? А Пихаленка? Ну, еб... Нет культурных слов. Неужели это «Динамо»? Фланги не работают, в нападении этот, как его, Герреро, ничего сделать не может. Сегодня снова не смог досмотреть игру до конца, ведь просто нервов не хватает.

Ну, не умеете вы играть в атакующий футбол? Хорошо. Так выберите тактику от обороны, постройте игру на контратаках, – остался недоволен Сабо.