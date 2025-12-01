Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Ну, что Костюк?» Йожеф Сабо разнес Динамо после поражения от Полтавы
Украина. Премьер лига
01 декабря 2025, 19:44 |
6582
5

«Ну, что Костюк?» Йожеф Сабо разнес Динамо после поражения от Полтавы

Киевский клуб потерпел неожиданное поражение от одного из аутсайдеров Премьер-лиги

01 декабря 2025, 19:44 |
6582
5 Comments
«Ну, что Костюк?» Йожеф Сабо разнес Динамо после поражения от Полтавы
Динамо Киев – Полтава

Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо раскритиковал «бело-синюю» команду после неожиданного поражения в чемпионате. Подопечные Игоря Костюка уступили на домашней арене «Полтаве» (1:2), которая является одним из аутсайдеров элитного дивизиона.

– Приход нового тренера не помог. Так, значит, не Александр Шовковский был виноват?

– Ну, что Костюк? Изменений никаких в составе. Вышли с первых минут все те же игроки, которых и Шовковский выпускал, фактически. И результат также... Но сегодня «Динамо» сыграло еще хуже, чем в предыдущей игре. Да это вообще – ка-та-стро-фа!

Какие-то бесхребетные создания, а не футболисты. Не устаю повторять крылатое выражение – «рожденные ползать, летать не способны» – вот это о нынешних динамовцах.

Вот ты сегодня на поле видел Буяльского? А Пихаленка? Ну, еб... Нет культурных слов. Неужели это «Динамо»? Фланги не работают, в нападении этот, как его, Герреро, ничего сделать не может. Сегодня снова не смог досмотреть игру до конца, ведь просто нервов не хватает.

Ну, не умеете вы играть в атакующий футбол? Хорошо. Так выберите тактику от обороны, постройте игру на контратаках, – остался недоволен Сабо.

По теме:
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Лидер Динамо признался, что команда посещает церковь
КОСТЮК: «Команда после игры находится в подавленном состоянии»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Йожеф Сабо Динамо - Полтава Полтава Александр Пихаленок Виталий Буяльский Игорь Костюк Александр Шовковский
Николай Тытюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(90)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
Футбол | 01 декабря 2025, 06:50 19
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка

Киевлян может возглавить иностранный специалист

ВИДЕО. Болельщики Динамо провели беседу с капитаном. Чем закончилось?
Футбол | 01 декабря 2025, 19:22 0
ВИДЕО. Болельщики Динамо провели беседу с капитаном. Чем закончилось?
ВИДЕО. Болельщики Динамо провели беседу с капитаном. Чем закончилось?

Киевляне проиграли «Полтаве» 1:2

Полтава, наказав Динамо, впервые в истории выиграла выездной матч в УПЛ
Футбол | 01.12.2025, 17:35
Полтава, наказав Динамо, впервые в истории выиграла выездной матч в УПЛ
Полтава, наказав Динамо, впервые в истории выиграла выездной матч в УПЛ
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
Бокс | 01.12.2025, 01:32
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
Футбол | 01.12.2025, 08:40
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
VIPsector1
Тримайся, дідо!
Ответить
+6
Перець
Тут всі на заспокійливих з валідолом
Ответить
+2
easterly
Дайте старому порулити))
Ответить
+1
fin
Як він прокоментує гру улюбленого Шахтара з Кривбасом?
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
30.11.2025, 03:15 1
Футбол
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
30.11.2025, 20:51 16
Баскетбол
Винисиус получил впечатляющее предложение от одного из лучших клубов мира
Винисиус получил впечатляющее предложение от одного из лучших клубов мира
29.11.2025, 19:43
Футбол
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
30.11.2025, 07:49 2
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, почему Владимир Кличко лучше Усика?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, почему Владимир Кличко лучше Усика?»
01.12.2025, 07:22 3
Бокс
Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо
Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо
01.12.2025, 05:22 2
Футбол
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
30.11.2025, 04:02 45
Футбол
Суркис определился, кого хочет видеть новым тренером Динамо
Суркис определился, кого хочет видеть новым тренером Динамо
29.11.2025, 23:36 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем