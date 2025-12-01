ВИДЕО. Очеретько сравнял счет, но Шахтер пропустил второй мяч от Кривбасса
Виливальд успешно сыграл после навеса с углового и снова вывел гостей вперед
В матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который проходит 1 декабря, встретились донецкий «Шахтер» и криворожский «Кривбасс».
В первом тайме подопечные Арды Турана сумели восстановить паритет, но счет 1:1 продержался на табло всего две минуты.
На 38-й минуте полузащитник «горняков» Олег Очеретько первым оказался на мяче после подачи с углового и сравнял счет. Паритет длился недолго – на 40-й минуте защитник Владимир Виливальд снова вывел криворожский клуб вперед.
ГОЛ, 1:1! Очеретько, 38 мин
ГОЛ, 1:2! Виливальд, 40 мин
