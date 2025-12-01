Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Очеретько сравнял счет, но Шахтер пропустил второй мяч от Кривбасса
Украина. Премьер лига
01 декабря 2025, 18:51 | Обновлено 01 декабря 2025, 18:58
ВИДЕО. Очеретько сравнял счет, но Шахтер пропустил второй мяч от Кривбасса

Виливальд успешно сыграл после навеса с углового и снова вывел гостей вперед

ФК Шахтер Донецк. Олег Очеретько

В матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который проходит 1 декабря, встретились донецкий «Шахтер» и криворожский «Кривбасс».

В первом тайме подопечные Арды Турана сумели восстановить паритет, но счет 1:1 продержался на табло всего две минуты.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 38-й минуте полузащитник «горняков» Олег Очеретько первым оказался на мяче после подачи с углового и сравнял счет. Паритет длился недолго – на 40-й минуте защитник Владимир Виливальд снова вывел криворожский клуб вперед.

ГОЛ, 1:1! Очеретько, 38 мин

ГОЛ, 1:2! Виливальд, 40 мин

Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
