ВИДЕО. Очеретько сравнял счет, но Шахтер пропустил второй мяч от Кривбасса

В матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который проходит 1 декабря, встретились донецкий «Шахтер» и криворожский «Кривбасс».

В первом тайме подопечные Арды Турана сумели восстановить паритет, но счет 1:1 продержался на табло всего две минуты.

На 38-й минуте полузащитник «горняков» Олег Очеретько первым оказался на мяче после подачи с углового и сравнял счет. Паритет длился недолго – на 40-й минуте защитник Владимир Виливальд снова вывел криворожский клуб вперед.

ГОЛ, 1:1! Очеретько, 38 мин

ГОЛ, 1:2! Виливальд, 40 мин