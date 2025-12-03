Костюк узнал условие, при котором будет назначен тренером Динамо

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
03 декабря 2025, 02:32 |
Он должен впечатлить президента клуба до зимнего перерыва

ФК Динамо. Игорь Костюк

После увольнения Александра Шовковского исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» назначен Игорь Костюк.

По информации украинского журналиста Игоря Цыганыка, Игорь Костюк может быть назначен новым главным тренером «Динамо» только при одном условии – он должен впечатлить результатами президента клуба Игоря Суркиса до зимней паузы.

До паузы «Динамо» осталось сыграть с «Кудровкой», «Фиорентиной», «Вересом» и армянским «Ноа».

В понедельник, 1 декабря 2025 года, состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и «Полтавой». Игра прошла на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Дмитрий Олийченко Источник: Циганик LIVE
