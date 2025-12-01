Костюк назвал причину катастрофы Динамо в матче с Полтавой

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Игорь Костюк нашел причины поражения команды от «Полтавы».

«Выбранная нами тактическая модель в первом тайме сработала так, как мы планировали, и игра могла бы завершиться забитыми мячами, если бы мы лучше использовали свои моменты. Мы акцентировали внимание игроков на необходимости более силовой манеры действий в завершающей фазе атак. К сожалению, соперник оказался физически сильнее и смог наказать нас голом.

Футболисты выполняли договоренности, однако команде ощутимо не хватало свежести – это проявилось и в единоборствах, и в темпе игры», – сказал Костюк.