Костюк назвал причину катастрофы Динамо в матче с Полтавой
Киевляне проиграли 1:2
Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Игорь Костюк нашел причины поражения команды от «Полтавы».
«Выбранная нами тактическая модель в первом тайме сработала так, как мы планировали, и игра могла бы завершиться забитыми мячами, если бы мы лучше использовали свои моменты. Мы акцентировали внимание игроков на необходимости более силовой манеры действий в завершающей фазе атак. К сожалению, соперник оказался физически сильнее и смог наказать нас голом.
Футболисты выполняли договоренности, однако команде ощутимо не хватало свежести – это проявилось и в единоборствах, и в темпе игры», – сказал Костюк.
