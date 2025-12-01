Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Костюк назвал причину катастрофы Динамо в матче с Полтавой
Украина. Премьер лига
01 декабря 2025, 20:18 |
Костюк назвал причину катастрофы Динамо в матче с Полтавой

Киевляне проиграли 1:2

Костюк назвал причину катастрофы Динамо в матче с Полтавой
ФК Динамо. Игорь Костюк

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Игорь Костюк нашел причины поражения команды от «Полтавы».

«Выбранная нами тактическая модель в первом тайме сработала так, как мы планировали, и игра могла бы завершиться забитыми мячами, если бы мы лучше использовали свои моменты. Мы акцентировали внимание игроков на необходимости более силовой манеры действий в завершающей фазе атак. К сожалению, соперник оказался физически сильнее и смог наказать нас голом.

Футболисты выполняли договоренности, однако команде ощутимо не хватало свежести – это проявилось и в единоборствах, и в темпе игры», – сказал Костюк.

Игорь Костюк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полтава Динамо - Полтава
Дмитрий Олийченко Источник: УПЛ-ТВ
Комментарии 2
kadaad .
Чем эти дебилы занимаются, что им не хватает свежести!?
Al Fredli
А я от не розумію,Костюк по кваліфікації теж фізрук?
