У клуба УПЛ большие финансовые проблемы. Придется тренироваться в зале
Полтава не будет иметь полноценной зимней подготовки
У новичка чемпионата Украины по футболу «Полтавы» возникли финансовые проблемы.
По информации украинского журналиста Игоря Цыганык, у клуба не будет возможности провести полноценную зимнюю подготовку ко второй части сезона. «Полтава» останется в Украине и будет тренироваться в зале на паркете.
В понедельник, 1 декабря 2025 года, состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и «Полтавой». Игра прошла на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
