Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милевский отреагировал на сенсационное поражение Динамо от Полтавы
Украина. Премьер лига
02 декабря 2025, 17:38 |
1486
1

Милевский отреагировал на сенсационное поражение Динамо от Полтавы

Бывший нападающий киевлян проспал большую часть игры

02 декабря 2025, 17:38 |
1486
1 Comments
Милевский отреагировал на сенсационное поражение Динамо от Полтавы
Артем Милевский

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский прокомментировал поражение от «Полтавы» (1:2) в матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26:

«Немного задремал, а тут «Добрый вечер» по телевизору🙈🤨🤔. Фидбек по матчу? Фидбек оставлю при себе».

По итогам 14 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 киевское «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 20 очков в чемпионате Украины.

По теме:
ФЕДОРЧУК: «Сыграл как Муня – это было наивысшей похвалой»
Памяти Мастера: 6 еврокубковых голов Владимира Мунтяна
Украинский клуб получил технарь из‑за нарушения лимита легионеров
Динамо Киев Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо - Полтава Артем Милевский
Дмитрий Вус Источник: Telegram
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лидер Шахтера: «Побольше уважения нужно. И следить, что говоришь»
Футбол | 02 декабря 2025, 15:59 12
Лидер Шахтера: «Побольше уважения нужно. И следить, что говоришь»
Лидер Шахтера: «Побольше уважения нужно. И следить, что говоришь»

Бондарь ждет больше уважения со стороны соперников

Суркис принял решение, кто должен быть тренером Динамо, и провел переговоры
Футбол | 02 декабря 2025, 14:29 14
Суркис принял решение, кто должен быть тренером Динамо, и провел переговоры
Суркис принял решение, кто должен быть тренером Динамо, и провел переговоры

Президент клуба ищет иностранного специалиста

Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Футбол | 02.12.2025, 06:23
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
Футбол | 02.12.2025, 08:12
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
Боруссия Дортмунд – Байер. Прогноз и анонс на матч Кубка Германии
Футбол | 02.12.2025, 17:33
Боруссия Дортмунд – Байер. Прогноз и анонс на матч Кубка Германии
Боруссия Дортмунд – Байер. Прогноз и анонс на матч Кубка Германии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
8number
Люди кажуть в собі тримати, то погано. Особливо для людей схильних до алкоголізму.
Ответить
-1
Популярные новости
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
01.12.2025, 01:32 1
Бокс
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
01.12.2025, 07:44 5
Футбол
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
01.12.2025, 05:42
Бокс
Известна причина смерти легенды Динамо Владимира Мунтяна
Известна причина смерти легенды Динамо Владимира Мунтяна
01.12.2025, 11:14
Футбол
Суркис определился с будущим Костюка
Суркис определился с будущим Костюка
01.12.2025, 18:38 7
Футбол
Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
30.11.2025, 23:58 20
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, почему Владимир Кличко лучше Усика?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, почему Владимир Кличко лучше Усика?»
01.12.2025, 07:22 4
Бокс
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
01.12.2025, 06:50 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем