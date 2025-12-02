Украина. Премьер лига02 декабря 2025, 17:38 |
Милевский отреагировал на сенсационное поражение Динамо от Полтавы
Бывший нападающий киевлян проспал большую часть игры
02 декабря 2025, 17:38 |
1486
Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский прокомментировал поражение от «Полтавы» (1:2) в матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26:
«Немного задремал, а тут «Добрый вечер» по телевизору🙈🤨🤔. Фидбек по матчу? Фидбек оставлю при себе».
По итогам 14 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 киевское «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 20 очков в чемпионате Украины.
Люди кажуть в собі тримати, то погано. Особливо для людей схильних до алкоголізму.
