Милевский отреагировал на сенсационное поражение Динамо от Полтавы

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский прокомментировал поражение от «Полтавы» (1:2) в матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26:

«Немного задремал, а тут «Добрый вечер» по телевизору🙈🤨🤔. Фидбек по матчу? Фидбек оставлю при себе».

По итогам 14 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 киевское «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 20 очков в чемпионате Украины.