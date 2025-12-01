Не хватает 7 голов до рекорда Реала. Сможет ли Мбаппе превзойти Роналду?

Килиан Мбаппе забил уже 53 гола за Реал в 2025 году во всех турнирах. Это один из лучших результатов в истории королевского клуба.

Больше французского форварда за один календарный год за мадридцев забивал только Криштиану Роналду, который держит рекорд в 59 забитых мячей (2013 год).

Для того чтобы побить рекорд португальца, Мбаппе нужно забить еще 7 голов.

В распоряжении француза есть еще до 5 матчей в 2025 году для того, чтобы это осуществить. Соперниками Реала в декабрьских матчах станут Атлетик Бильбао, Сельта, Манчестер Сити, Алавес и Севилья.

Игроки с наибольшим количеством забитых мячей за Реал во всех турнирах в течение календарного года