Не хватает 7 голов до рекорда Реала. Сможет ли Мбаппе превзойти Роналду?
Французский нападающий королевского клуба может войти в историю команды уже в этом году
Килиан Мбаппе забил уже 53 гола за Реал в 2025 году во всех турнирах. Это один из лучших результатов в истории королевского клуба.
Больше французского форварда за один календарный год за мадридцев забивал только Криштиану Роналду, который держит рекорд в 59 забитых мячей (2013 год).
Для того чтобы побить рекорд португальца, Мбаппе нужно забить еще 7 голов.
В распоряжении француза есть еще до 5 матчей в 2025 году для того, чтобы это осуществить. Соперниками Реала в декабрьских матчах станут Атлетик Бильбао, Сельта, Манчестер Сити, Алавес и Севилья.
Игроки с наибольшим количеством забитых мячей за Реал во всех турнирах в течение календарного года
- 59 – Криштиану Роналду (2013, 50 матчей)
- 58 – Криштиану Роналду (2012, 58 матчей)
- 56 – Криштиану Роналду (2014, 51 матч)
- 54 – Криштиану Роналду (2015, 52 матча)
- 53 – Криштиану Роналду (2011, 52 мая)
- 53 – Килиан Мбаппе (2025, 54 матча)
- 50 – Ференц Пушкаш (1960, 40 матчей)
- 45 – Ференц Пушкаш (1961, 40 матчей)
- 45 – Криштиану Роналду (2010, 48 матчей)
- 43 – Уго Санчес (1989, 52 матча)
