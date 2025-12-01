Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Не хватает 7 голов до рекорда Реала. Сможет ли Мбаппе превзойти Роналду?
Испания
01 декабря 2025, 16:41 | Обновлено 01 декабря 2025, 16:42
1

Не хватает 7 голов до рекорда Реала. Сможет ли Мбаппе превзойти Роналду?

Французский нападающий королевского клуба может войти в историю команды уже в этом году

Getty Images/Global Images Ukraine

Килиан Мбаппе забил уже 53 гола за Реал в 2025 году во всех турнирах. Это один из лучших результатов в истории королевского клуба.

Больше французского форварда за один календарный год за мадридцев забивал только Криштиану Роналду, который держит рекорд в 59 забитых мячей (2013 год).

Для того чтобы побить рекорд португальца, Мбаппе нужно забить еще 7 голов.

В распоряжении француза есть еще до 5 матчей в 2025 году для того, чтобы это осуществить. Соперниками Реала в декабрьских матчах станут Атлетик Бильбао, Сельта, Манчестер Сити, Алавес и Севилья.

Игроки с наибольшим количеством забитых мячей за Реал во всех турнирах в течение календарного года

  • 59 – Криштиану Роналду (2013, 50 матчей)
  • 58 – Криштиану Роналду (2012, 58 матчей)
  • 56 – Криштиану Роналду (2014, 51 матч)
  • 54 – Криштиану Роналду (2015, 52 матча)
  • 53 – Криштиану Роналду (2011, 52 мая)
  • 53 – Килиан Мбаппе (2025, 54 матча)
  • 50 – Ференц Пушкаш (1960, 40 матчей)
  • 45 – Ференц Пушкаш (1961, 40 матчей)
  • 45 – Криштиану Роналду (2010, 48 матчей)
  • 43 – Уго Санчес (1989, 52 матча)

Райо Вальекано – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
«Не пенальти». Журналист Marca оценил спорный эпизод с Ванатом и Рюдигером
Жирона отреагировала на игру Ваната и Цыганкова после сенсации с Реалом
чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид статистика Ла Лига Килиан Мбаппе Криштиану Роналду
Сергей Турчак Источник: Instagram
Комментарии 1







