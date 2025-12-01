Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мичел прокомментировал матч Жироны и Реала, в которым Цыганков отдал ассист
Испания
01 декабря 2025, 20:14 |
Мичел прокомментировал матч Жироны и Реала, в которым Цыганков отдал ассист

Поединок завершился вниью со счетом 1:1

Мичел прокомментировал матч Жироны и Реала, в которым Цыганков отдал ассист
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Испанский тренер «Жироны» Мичел дал пресс-конференцию после ничьей с «Реалом» (1:1), в котором Виктор Цыганков отличился ассистом:

Очко в матче с «Реалом»: «Это хорошее очко, но мы по-прежнему находимся в зоне вылета. Нам нужно продолжать бороться и много страдать, чтобы выбраться из этой ситуации. Я доволен отношением и очком в матче с очень сложным соперником. Во втором тайме нам было очень тяжело, и они в значительной степени доминировали. В первом тайме мы были ближе к тому, чего хотели».

Тяжелая ничья: «Да, потому что у нас не было сил в ногах, мы играли очень низко, а у них огромный потенциал в атаке, и в любой ситуации они могли забить второй гол. С помощью замен мы провели пару-тройку переходов. Например, с Джоэлом Рокой мы смогли сделать гораздо больше. Они играли очень высоко и у них есть выдающиеся игроки. Нам пришлось страдать и терпеть все, что было возможно. Мы это сделали и очень рады за очко».

Пенальти на Винисиусе и Родриго: «В случае с Виниусом был контакт. Уго Ринкон бежит вместе с Виниусом и сбивает его. В случае с Родриго контакт недостаточен, он уже падает, спотыкается. Если бы VAR вмешался... но можно правильно интерпретировать, что был легкий контакт, и в футболе это не должно быть пенальти. Это минимальный контакт. Пенальти Виниуса — да, он справедлив, но очевидно, что Родриго спотыкается при обводке, это не пенальти»

Матч: «У нас был план на матч, чтобы иметь варианты с быстрыми игроками. В первом тайме мы сыграли очень хорошо, они изменили тактику и выпустили Рудигера на левом фланге. Мадрид стал доминировать».

Даниил Кирияка Источник: AS
Комментарии 0
