Еще один пенальти для Реала – мадридцы повторили клубный рекорд

«Реал» – лидер Ла Лиги этого сезона по количеству заработанных пенальти.

В матче 14-го тура с «Жироной» мадридский клуб пробил 7-й пенальти в этом чемпионате – Килиан Мбаппе реализовал удар (1:1).

«Реал» забил в пяти случаях из семи, две попытки оказались неудачными.

«Мадрид» второй раз в истории пробил 7 пенальти за 14 туров. Такой результат был также в сезоне 2014/15.

В двух предыдущих матчах «Реал» не сумел обыграть «Эльче» (2:2) и «Райо Вальекано» (0:0).

Последний раз серия из трех матчей без побед в Ла Лиге у «Реала» была в феврале этого года. Тогда мадридцы дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение.