АРТЕТА – о матче с Челси: «Потеряли двух игроков и имели меньше времени»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ничейный результат (1:1) в матче 13-го тура АПЛ против «Челси».

«Это была сложная игра. Обе команды действовали с высокой интенсивностью и агрессией. В каждом подкате и действии ощущалось, как много поставлено на карту. Это нормально, когда два топ-клуба борются за чемпионство в Премьер-лиге.

У нас было четыре игрока с желтыми карточками, и было очевидно, что соперник целенаправленно играл против этих футболистов, чтобы попробовать выровнять составы.

Мы были не собраны в начале второго тайма, и они смогли забить, после чего нам пришлось справляться с нахлынувшими эмоциями. Нам понадобилось время, чтобы перестроиться и проявить больше терпения. Затем мы забили великолепный гол и создали еще два или три хороших момента.

Неделя выдалась тяжелой как в эмоциональном, так и в физическом плане, учитывая силу соперников, с которыми мы играли. Перед поездкой сюда мы потеряли двух очень важных игроков.

У нас был на один день меньше на восстановление, и мы играли на «Стэмфорд Бридж», где «Челси» незадолго до этого обыграл «Барселону», одну из лучших команд Европы. Так что это был сложный противник.

Мы также осознавали, что в некоторых аспектах игры [будет сложно], но в большинстве я хочу и жду победы. Нам пришлось смириться с тем, что после нескольких минут второго тайма они вышли вперед, и это было тяжело эмоционально», – сказал Артета.