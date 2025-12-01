Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
01 декабря 2025, 01:59 | Обновлено 01 декабря 2025, 02:30
4
0

ВИДЕО. Канарейкам подрезали крылья. Лион разгромил Нант, Ланс стал лидером

Вечером 30 ноября состоялись матчи 14-го тура чемпионата Франции

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 30 ноября состоялись матчи 14-го тура чемпионата Франции.

Лион разгромил Нант в Лиге 1 со счетом 3:0. Ланс стал лидером после победы над Анже (2:1).

Украинский защитник Страсбурга Эдуард Соболь не включен в заявку на игру с Брестом (1:2).

Лидеры: Ланс (31), ПСЖ (30), Марсель (29), Лилль (26), Ренн, Лион (по 24), Монако (23), Страсбург (22).

Ниже приведены результаты дня и турнирная таблица.

Лига 1. 14-й тур, 30 декабря 2025

Страсбург – Брест – 1:2

Голы: Амо-Амеяу, 11 – Дель Кастильо, 55 (пен), Маньетти, 82

Анже – Ланс – 1:2

Голы: Джибирин, 76 – Товен, 45, 74

Гавр – Лилль – 0:1

Гол: Игаман, 88

Лорьян – Ницца – 3:1

Голы: Абержель, 31, Сумано, 45+2, 53 – Авом, 12 (автогол)

Лион – Нант – 3:0

Голы: Абнер Винисиус, 51, Сатриано, 70, 77

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ланс 14 10 1 3 24 - 12 06.12.25 18:00 Нант - Ланс30.11.25 Анже 1:2 Ланс22.11.25 Ланс 1:0 Страсбург08.11.25 Монако 1:4 Ланс02.11.25 Ланс 3:0 Лорьян29.10.25 Мец 2:0 Ланс 31
2 ПСЖ 14 9 3 2 27 - 12 06.12.25 22:05 ПСЖ - Ренн29.11.25 Монако 1:0 ПСЖ22.11.25 ПСЖ 3:0 Гавр09.11.25 Лион 2:3 ПСЖ01.11.25 ПСЖ 1:0 Ницца29.10.25 Лорьян 1:1 ПСЖ 30
3 Марсель 14 9 2 3 35 - 14 05.12.25 22:00 Лилль - Марсель29.11.25 Марсель 2:2 Тулуза21.11.25 Ницца 1:5 Марсель08.11.25 Марсель 3:0 Брест01.11.25 Осер 0:1 Марсель29.10.25 Марсель 2:2 Анже 29
4 Лилль 14 8 2 4 28 - 17 05.12.25 22:00 Лилль - Марсель30.11.25 Гавр 0:1 Лилль23.11.25 Лилль 4:2 ФК Париж09.11.25 Страсбург 2:0 Лилль02.11.25 Лилль 1:0 Анже29.10.25 Ницца 2:0 Лилль 26
5 Ренн 14 6 6 2 24 - 18 06.12.25 22:05 ПСЖ - Ренн28.11.25 Мец 0:1 Ренн22.11.25 Ренн 4:1 Монако07.11.25 ФК Париж 0:1 Ренн02.11.25 Ренн 4:1 Страсбург29.10.25 Тулуза 2:2 Ренн 24
6 Лион 14 7 3 4 21 - 15 07.12.25 21:45 Лорьян - Лион30.11.25 Лион 3:0 Нант23.11.25 Осер 0:0 Лион09.11.25 Лион 2:3 ПСЖ02.11.25 Брест 0:0 Лион29.10.25 ФК Париж 3:3 Лион 24
7 Монако 14 7 2 5 26 - 25 05.12.25 20:00 Брест - Монако29.11.25 Монако 1:0 ПСЖ22.11.25 Ренн 4:1 Монако08.11.25 Монако 1:4 Ланс01.11.25 Монако 0:1 ФК Париж29.10.25 Нант 3:5 Монако 23
8 Страсбург 14 7 1 6 25 - 19 06.12.25 20:00 Тулуза - Страсбург30.11.25 Страсбург 1:2 Брест22.11.25 Ланс 1:0 Страсбург09.11.25 Страсбург 2:0 Лилль02.11.25 Ренн 4:1 Страсбург29.10.25 Страсбург 3:0 Осер 22
9 Тулуза 14 4 5 5 20 - 19 06.12.25 20:00 Тулуза - Страсбург29.11.25 Марсель 2:2 Тулуза23.11.25 Тулуза 0:1 Анже09.11.25 Лорьян 1:1 Тулуза02.11.25 Тулуза 0:0 Гавр29.10.25 Тулуза 2:2 Ренн 17
10 Ницца 14 5 2 7 19 - 26 07.12.25 16:00 Ницца - Анже30.11.25 Лорьян 3:1 Ницца21.11.25 Ницца 1:5 Марсель09.11.25 Мец 2:1 Ницца01.11.25 ПСЖ 1:0 Ницца29.10.25 Ницца 2:0 Лилль 17
11 Брест 14 4 4 6 19 - 24 05.12.25 20:00 Брест - Монако30.11.25 Страсбург 1:2 Брест23.11.25 Брест 3:2 Мец08.11.25 Марсель 3:0 Брест02.11.25 Брест 0:0 Лион29.10.25 Гавр 1:0 Брест 16
12 Анже 14 4 4 6 12 - 17 07.12.25 16:00 Ницца - Анже30.11.25 Анже 1:2 Ланс23.11.25 Тулуза 0:1 Анже09.11.25 Анже 2:0 Осер02.11.25 Лилль 1:0 Анже29.10.25 Марсель 2:2 Анже 16
13 ФК Париж 14 4 3 7 21 - 26 07.12.25 18:15 Гавр - ФК Париж29.11.25 ФК Париж 1:1 Осер23.11.25 Лилль 4:2 ФК Париж07.11.25 ФК Париж 0:1 Ренн01.11.25 Монако 0:1 ФК Париж29.10.25 ФК Париж 3:3 Лион 15
14 Гавр 14 3 5 6 13 - 21 07.12.25 18:15 Гавр - ФК Париж30.11.25 Гавр 0:1 Лилль22.11.25 ПСЖ 3:0 Гавр08.11.25 Гавр 1:1 Нант02.11.25 Тулуза 0:0 Гавр29.10.25 Гавр 1:0 Брест 14
15 Лорьян 14 3 5 6 18 - 28 07.12.25 21:45 Лорьян - Лион30.11.25 Лорьян 3:1 Ницца23.11.25 Нант 1:1 Лорьян09.11.25 Лорьян 1:1 Тулуза02.11.25 Ланс 3:0 Лорьян29.10.25 Лорьян 1:1 ПСЖ 14
16 Нант 14 2 5 7 12 - 22 06.12.25 18:00 Нант - Ланс30.11.25 Лион 3:0 Нант23.11.25 Нант 1:1 Лорьян08.11.25 Гавр 1:1 Нант02.11.25 Нант 0:2 Мец29.10.25 Нант 3:5 Монако 11
17 Мец 14 3 2 9 14 - 31 07.12.25 18:15 Осер - Мец28.11.25 Мец 0:1 Ренн23.11.25 Брест 3:2 Мец09.11.25 Мец 2:1 Ницца02.11.25 Нант 0:2 Мец29.10.25 Мец 2:0 Ланс 11
18 Осер 14 2 3 9 8 - 20 07.12.25 18:15 Осер - Мец29.11.25 ФК Париж 1:1 Осер23.11.25 Осер 0:0 Лион09.11.25 Анже 2:0 Осер01.11.25 Осер 0:1 Марсель29.10.25 Страсбург 3:0 Осер 9
Полная таблица

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Магнетти (Брест), асcист Мама Бальде.
55’
ГОЛ ! С пенальти забил Ромен дель Кастильо (Брест).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Сэм Амо-Амейо (Страсбург), асcист Бен Чилвелл.
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
