ВИДЕО. Канарейкам подрезали крылья. Лион разгромил Нант, Ланс стал лидером

Вечером 30 ноября состоялись матчи 14-го тура чемпионата Франции.

Лион разгромил Нант в Лиге 1 со счетом 3:0. Ланс стал лидером после победы над Анже (2:1).

Украинский защитник Страсбурга Эдуард Соболь не включен в заявку на игру с Брестом (1:2).

Лидеры: Ланс (31), ПСЖ (30), Марсель (29), Лилль (26), Ренн, Лион (по 24), Монако (23), Страсбург (22).

Ниже приведены результаты дня и турнирная таблица.

Лига 1. 14-й тур, 30 декабря 2025

Страсбург – Брест – 1:2

Голы: Амо-Амеяу, 11 – Дель Кастильо, 55 (пен), Маньетти, 82

Анже – Ланс – 1:2

Голы: Джибирин, 76 – Товен, 45, 74

Гавр – Лилль – 0:1

Гол: Игаман, 88

Лорьян – Ницца – 3:1

Голы: Абержель, 31, Сумано, 45+2, 53 – Авом, 12 (автогол)

Лион – Нант – 3:0

Голы: Абнер Винисиус, 51, Сатриано, 70, 77

Турнирная таблица