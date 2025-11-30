Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
30 ноября 2025, 21:31 |
Упомянем команды АПЛ с наибольшим количеством подобных голов в сезоне 2025/26

Взяли их же оружием. Челси забил Арсеналу после стандартного положения
Getty Images/Global Images Ukraine

Челси отличился 8-м голом в АПЛ сезона 2025/26, забитым после розыгрыша стандартных положений.

Произошло это в матче 13-го тура против Арсенала.

Трево Чалоба забил за «синих» в этой игре после подачи с углового.

Интересным фактом является то, что именно «канониры» до этого тура лидировали в сезоне АПЛ по количеству голов, забитых после розыгрыша стандартов (10).

После 13-го тура Арсенала в данном рейтинге догнал Манчестер Юнайтед (10), а Челси отстает теперь всего на 2 гола (8).

Команды с наибольшим количеством голов, забитых после розыгрыша стандартных положений в АПЛ в сезоне 2025/26 (не считая гола с пенальти)

  • 10 – Арсенал
  • 10 – Манчестер Юнайтед
  • 8 – Челси
  • 7 – Кристал Пэлас
  • 6 – Лидс Юнайтед
  • 6 – Ньюкасл Юнайтед
  • 6 – Астон Вилла
  • 6 – Тоттенхэм Хотспур
  • 6 – Сандерленд
Сергей Турчак Источник: Instagram
