Взяли их же оружием. Челси забил Арсеналу после стандартного положения
Упомянем команды АПЛ с наибольшим количеством подобных голов в сезоне 2025/26
Челси отличился 8-м голом в АПЛ сезона 2025/26, забитым после розыгрыша стандартных положений.
Произошло это в матче 13-го тура против Арсенала.
Трево Чалоба забил за «синих» в этой игре после подачи с углового.
Интересным фактом является то, что именно «канониры» до этого тура лидировали в сезоне АПЛ по количеству голов, забитых после розыгрыша стандартов (10).
После 13-го тура Арсенала в данном рейтинге догнал Манчестер Юнайтед (10), а Челси отстает теперь всего на 2 гола (8).
Команды с наибольшим количеством голов, забитых после розыгрыша стандартных положений в АПЛ в сезоне 2025/26 (не считая гола с пенальти)
- 10 – Арсенал
- 10 – Манчестер Юнайтед
- 8 – Челси
- 7 – Кристал Пэлас
- 6 – Лидс Юнайтед
- 6 – Ньюкасл Юнайтед
- 6 – Астон Вилла
- 6 – Тоттенхэм Хотспур
- 6 – Сандерленд
