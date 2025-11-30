Взяли их же оружием. Челси забил Арсеналу после стандартного положения

Челси отличился 8-м голом в АПЛ сезона 2025/26, забитым после розыгрыша стандартных положений.

Произошло это в матче 13-го тура против Арсенала.

Трево Чалоба забил за «синих» в этой игре после подачи с углового.

Интересным фактом является то, что именно «канониры» до этого тура лидировали в сезоне АПЛ по количеству голов, забитых после розыгрыша стандартов (10).

После 13-го тура Арсенала в данном рейтинге догнал Манчестер Юнайтед (10), а Челси отстает теперь всего на 2 гола (8).

Команды с наибольшим количеством голов, забитых после розыгрыша стандартных положений в АПЛ в сезоне 2025/26 (не считая гола с пенальти)