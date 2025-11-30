Буде-Глимт не сумел взять трофей. Определен чемпион Норвегии 2025 года
Викинг из города Ставангер выиграл национальное первенство впервые с 1991 года
Викинг из города Ставангер стал чемпионом Норвегии 2025 года.
Команда набрал 71 очко за 30 туров, обойдя ближайшего преследователя – Буде-Глимт (70) – на один пункт.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В последнем туре, 30 ноября, Викинг разгромил Волеренгу со счетом 5:1.
Викинг выиграл национальное первенство в девятый раз в истории и впервые с 1991 года.
Викинг получил место в четвертом раунде квалификации Лиги чемпионов 2026/27 по Пути чемпионов – команде будет достаточно пройти один раунд, чтобы выйти в основной этап главного еврокубка.
Буде-Глимт в следующем сезоне сыграет в Q2 ЛЧ. В квалификации еврокубков из Норвегии также сыграют Тромсе (Q2 ЛЕ) и Бранн (Q2 ЛК).
Итоговая таблица чемпионата Норвегии 2025
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Викинг
|30
|22
|5
|3
|77 - 36
|30.11.25 Викинг 5:1 Волеренга23.11.25 Фредрикстад 0:1 Викинг08.11.25 Викинг 3:0 Хам-Кам02.11.25 Стрёмсгодсет 1:2 Викинг25.10.25 Викинг 5:1 Брюне
|71
|2
|Будё-Глимт
|30
|22
|4
|4
|85 - 28
|30.11.25 Будё-Глимт 5:0 Фредрикстад21.11.25 КРУМ 1:2 Будё-Глимт09.11.25 Будё-Глимт 5:0 Брюне01.11.25 Волеренга 3:1 Будё-Глимт29.10.25 Бранн 1:2 Будё-Глимт
|70
|3
|Тромсё
|30
|18
|3
|9
|50 - 36
|30.11.25 Кристиансунн БК 1:3 Тромсё22.11.25 Тромсё 1:0 Русенборг09.11.25 Саннефьёрд 1:0 Тромсё02.11.25 Тромсё 4:0 Сарпсборг26.10.25 Хёугесунн 2:3 Тромсё
|57
|4
|Бранн
|30
|17
|5
|8
|55 - 46
|30.11.25 Бранн 3:1 Хам-Кам22.11.25 Мольде 4:0 Бранн09.11.25 Бранн 1:1 КРУМ02.11.25 Брюне 2:1 Бранн29.10.25 Бранн 1:2 Будё-Глимт
|56
|5
|Саннефьёрд
|30
|15
|3
|12
|55 - 42
|30.11.25 Саннефьёрд 2:0 КРУМ22.11.25 Стрёмсгодсет 2:6 Саннефьёрд09.11.25 Саннефьёрд 1:0 Тромсё02.11.25 Хам-Кам 3:1 Саннефьёрд29.10.25 Русенборг 1:1 Саннефьёрд
|48
|6
|Волеренга
|30
|13
|4
|13
|49 - 50
|30.11.25 Викинг 5:1 Волеренга22.11.25 Волеренга 3:3 Кристиансунн БК09.11.25 Русенборг 1:0 Волеренга01.11.25 Волеренга 3:1 Будё-Глимт26.10.25 Волеренга 2:1 Стрёмсгодсет
|43
|7
|Русенборг
|30
|11
|9
|10
|45 - 42
|30.11.25 Русенборг 6:0 Стрёмсгодсет22.11.25 Тромсё 1:0 Русенборг09.11.25 Русенборг 1:0 Волеренга01.11.25 Мольде 4:2 Русенборг29.10.25 Русенборг 1:1 Саннефьёрд
|42
|8
|Фредрикстад
|30
|11
|9
|10
|38 - 35
|30.11.25 Будё-Глимт 5:0 Фредрикстад23.11.25 Фредрикстад 0:1 Викинг08.11.25 Сарпсборг 0:2 Фредрикстад02.11.25 Фредрикстад 3:1 Кристиансунн БК26.10.25 Саннефьёрд 0:0 Фредрикстад
|42
|9
|Сарпсборг
|30
|11
|8
|11
|48 - 50
|30.11.25 Сарпсборг 1:0 Мольде23.11.25 Брюне 0:3 Сарпсборг08.11.25 Сарпсборг 0:2 Фредрикстад02.11.25 Тромсё 4:0 Сарпсборг25.10.25 Сарпсборг 2:1 КРУМ
|41
|10
|Мольде
|30
|12
|3
|15
|46 - 42
|30.11.25 Сарпсборг 1:0 Мольде22.11.25 Мольде 4:0 Бранн09.11.25 Хёугесунн 0:2 Мольде01.11.25 Мольде 4:2 Русенборг26.10.25 Будё-Глимт 4:1 Мольде
|39
|11
|Хам-Кам
|30
|10
|7
|13
|42 - 47
|30.11.25 Бранн 3:1 Хам-Кам23.11.25 Хам-Кам 5:0 Хёугесунн08.11.25 Викинг 3:0 Хам-Кам02.11.25 Хам-Кам 3:1 Саннефьёрд26.10.25 Кристиансунн БК 1:3 Хам-Кам
|37
|12
|КРУМ
|30
|8
|11
|11
|42 - 41
|30.11.25 Саннефьёрд 2:0 КРУМ21.11.25 КРУМ 1:2 Будё-Глимт09.11.25 Бранн 1:1 КРУМ02.11.25 КРУМ 1:4 Хёугесунн25.10.25 Сарпсборг 2:1 КРУМ
|35
|13
|Кристиансунн БК
|30
|9
|7
|14
|34 - 59
|30.11.25 Кристиансунн БК 1:3 Тромсё22.11.25 Волеренга 3:3 Кристиансунн БК09.11.25 Кристиансунн БК 2:1 Стрёмсгодсет02.11.25 Фредрикстад 3:1 Кристиансунн БК26.10.25 Кристиансунн БК 1:3 Хам-Кам
|33
|14
|Брюне
|30
|8
|7
|15
|37 - 56
|30.11.25 Хёугесунн 1:4 Брюне23.11.25 Брюне 0:3 Сарпсборг09.11.25 Будё-Глимт 5:0 Брюне02.11.25 Брюне 2:1 Бранн25.10.25 Викинг 5:1 Брюне
|31
|15
|Стрёмсгодсет
|30
|6
|2
|22
|37 - 72
|30.11.25 Русенборг 6:0 Стрёмсгодсет22.11.25 Стрёмсгодсет 2:6 Саннефьёрд09.11.25 Кристиансунн БК 2:1 Стрёмсгодсет02.11.25 Стрёмсгодсет 1:2 Викинг26.10.25 Волеренга 2:1 Стрёмсгодсет
|20
|16
|Хёугесунн
|30
|2
|3
|25
|22 - 80
|30.11.25 Хёугесунн 1:4 Брюне23.11.25 Хам-Кам 5:0 Хёугесунн09.11.25 Хёугесунн 0:2 Мольде02.11.25 КРУМ 1:4 Хёугесунн26.10.25 Хёугесунн 2:3 Тромсё
|9
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поговорим о нетипичном для «горняков» 18-летнем легионере Мохамаду Канте из Гамбии
Хаби Алонсо оставил Андрея в резерве на поединок 14-го тура чемпионата Испании