30 ноября 2025, 21:05
Буде-Глимт не сумел взять трофей. Определен чемпион Норвегии 2025 года

Викинг из города Ставангер выиграл национальное первенство впервые с 1991 года

Буде-Глимт не сумел взять трофей. Определен чемпион Норвегии 2025 года

Викинг из города Ставангер стал чемпионом Норвегии 2025 года.

Команда набрал 71 очко за 30 туров, обойдя ближайшего преследователя – Буде-Глимт (70) – на один пункт.

В последнем туре, 30 ноября, Викинг разгромил Волеренгу со счетом 5:1.

Викинг выиграл национальное первенство в девятый раз в истории и впервые с 1991 года.

Викинг получил место в четвертом раунде квалификации Лиги чемпионов 2026/27 по Пути чемпионов – команде будет достаточно пройти один раунд, чтобы выйти в основной этап главного еврокубка.

Буде-Глимт в следующем сезоне сыграет в Q2 ЛЧ. В квалификации еврокубков из Норвегии также сыграют Тромсе (Q2 ЛЕ) и Бранн (Q2 ЛК).

Итоговая таблица чемпионата Норвегии 2025

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Викинг 30 22 5 3 77 - 36 30.11.25 Викинг 5:1 Волеренга23.11.25 Фредрикстад 0:1 Викинг08.11.25 Викинг 3:0 Хам-Кам02.11.25 Стрёмсгодсет 1:2 Викинг25.10.25 Викинг 5:1 Брюне 71
2 Будё-Глимт 30 22 4 4 85 - 28 30.11.25 Будё-Глимт 5:0 Фредрикстад21.11.25 КРУМ 1:2 Будё-Глимт09.11.25 Будё-Глимт 5:0 Брюне01.11.25 Волеренга 3:1 Будё-Глимт29.10.25 Бранн 1:2 Будё-Глимт 70
3 Тромсё 30 18 3 9 50 - 36 30.11.25 Кристиансунн БК 1:3 Тромсё22.11.25 Тромсё 1:0 Русенборг09.11.25 Саннефьёрд 1:0 Тромсё02.11.25 Тромсё 4:0 Сарпсборг26.10.25 Хёугесунн 2:3 Тромсё 57
4 Бранн 30 17 5 8 55 - 46 30.11.25 Бранн 3:1 Хам-Кам22.11.25 Мольде 4:0 Бранн09.11.25 Бранн 1:1 КРУМ02.11.25 Брюне 2:1 Бранн29.10.25 Бранн 1:2 Будё-Глимт 56
5 Саннефьёрд 30 15 3 12 55 - 42 30.11.25 Саннефьёрд 2:0 КРУМ22.11.25 Стрёмсгодсет 2:6 Саннефьёрд09.11.25 Саннефьёрд 1:0 Тромсё02.11.25 Хам-Кам 3:1 Саннефьёрд29.10.25 Русенборг 1:1 Саннефьёрд 48
6 Волеренга 30 13 4 13 49 - 50 30.11.25 Викинг 5:1 Волеренга22.11.25 Волеренга 3:3 Кристиансунн БК09.11.25 Русенборг 1:0 Волеренга01.11.25 Волеренга 3:1 Будё-Глимт26.10.25 Волеренга 2:1 Стрёмсгодсет 43
7 Русенборг 30 11 9 10 45 - 42 30.11.25 Русенборг 6:0 Стрёмсгодсет22.11.25 Тромсё 1:0 Русенборг09.11.25 Русенборг 1:0 Волеренга01.11.25 Мольде 4:2 Русенборг29.10.25 Русенборг 1:1 Саннефьёрд 42
8 Фредрикстад 30 11 9 10 38 - 35 30.11.25 Будё-Глимт 5:0 Фредрикстад23.11.25 Фредрикстад 0:1 Викинг08.11.25 Сарпсборг 0:2 Фредрикстад02.11.25 Фредрикстад 3:1 Кристиансунн БК26.10.25 Саннефьёрд 0:0 Фредрикстад 42
9 Сарпсборг 30 11 8 11 48 - 50 30.11.25 Сарпсборг 1:0 Мольде23.11.25 Брюне 0:3 Сарпсборг08.11.25 Сарпсборг 0:2 Фредрикстад02.11.25 Тромсё 4:0 Сарпсборг25.10.25 Сарпсборг 2:1 КРУМ 41
10 Мольде 30 12 3 15 46 - 42 30.11.25 Сарпсборг 1:0 Мольде22.11.25 Мольде 4:0 Бранн09.11.25 Хёугесунн 0:2 Мольде01.11.25 Мольде 4:2 Русенборг26.10.25 Будё-Глимт 4:1 Мольде 39
11 Хам-Кам 30 10 7 13 42 - 47 30.11.25 Бранн 3:1 Хам-Кам23.11.25 Хам-Кам 5:0 Хёугесунн08.11.25 Викинг 3:0 Хам-Кам02.11.25 Хам-Кам 3:1 Саннефьёрд26.10.25 Кристиансунн БК 1:3 Хам-Кам 37
12 КРУМ 30 8 11 11 42 - 41 30.11.25 Саннефьёрд 2:0 КРУМ21.11.25 КРУМ 1:2 Будё-Глимт09.11.25 Бранн 1:1 КРУМ02.11.25 КРУМ 1:4 Хёугесунн25.10.25 Сарпсборг 2:1 КРУМ 35
13 Кристиансунн БК 30 9 7 14 34 - 59 30.11.25 Кристиансунн БК 1:3 Тромсё22.11.25 Волеренга 3:3 Кристиансунн БК09.11.25 Кристиансунн БК 2:1 Стрёмсгодсет02.11.25 Фредрикстад 3:1 Кристиансунн БК26.10.25 Кристиансунн БК 1:3 Хам-Кам 33
14 Брюне 30 8 7 15 37 - 56 30.11.25 Хёугесунн 1:4 Брюне23.11.25 Брюне 0:3 Сарпсборг09.11.25 Будё-Глимт 5:0 Брюне02.11.25 Брюне 2:1 Бранн25.10.25 Викинг 5:1 Брюне 31
15 Стрёмсгодсет 30 6 2 22 37 - 72 30.11.25 Русенборг 6:0 Стрёмсгодсет22.11.25 Стрёмсгодсет 2:6 Саннефьёрд09.11.25 Кристиансунн БК 2:1 Стрёмсгодсет02.11.25 Стрёмсгодсет 1:2 Викинг26.10.25 Волеренга 2:1 Стрёмсгодсет 20
16 Хёугесунн 30 2 3 25 22 - 80 30.11.25 Хёугесунн 1:4 Брюне23.11.25 Хам-Кам 5:0 Хёугесунн09.11.25 Хёугесунн 0:2 Мольде02.11.25 КРУМ 1:4 Хёугесунн26.10.25 Хёугесунн 2:3 Тромсё 9
Полная таблица

