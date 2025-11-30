Буде-Глимт не сумел взять трофей. Определен чемпион Норвегии 2025 года

Викинг из города Ставангер стал чемпионом Норвегии 2025 года.

Команда набрал 71 очко за 30 туров, обойдя ближайшего преследователя – Буде-Глимт (70) – на один пункт.

В последнем туре, 30 ноября, Викинг разгромил Волеренгу со счетом 5:1.

Викинг выиграл национальное первенство в девятый раз в истории и впервые с 1991 года.

Викинг получил место в четвертом раунде квалификации Лиги чемпионов 2026/27 по Пути чемпионов – команде будет достаточно пройти один раунд, чтобы выйти в основной этап главного еврокубка.

Буде-Глимт в следующем сезоне сыграет в Q2 ЛЧ. В квалификации еврокубков из Норвегии также сыграют Тромсе (Q2 ЛЕ) и Бранн (Q2 ЛК).

Итоговая таблица чемпионата Норвегии 2025