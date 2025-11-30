Костюк нашел усиление для Динамо. Легионер присоединится к команде в январе

Исполняющий обязанности главного тренера киевского «Динамо» Игорь Костюк рассчитывает на сенегальского вингера Самбу Диалло, сообщает Telegram-канал «Динамовец».

Однако пока тренер не может использовать 22-летнего футболиста, ведь он не заявлен ни на один из турниров. Добавить его в заявку столичный клуб сможет только в январе.

В сезоне 2024/25 Самба Диалло на правах аренды сыграл 19 матчей за иерусалимский «Хапоэль», забив 3 гола. В нынешней кампании в официальных матчах на поле не появлялся, но сыграл за «Динамо» в товарищеской игре с «Эпицентром». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.

Ранее Игорь Костюк привлек Самбу Диалло к тренировочному процессу киевского «Динамо».