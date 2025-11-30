Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Костюк нашел усиление для Динамо. Легионер присоединится к команде в январе
Украина. Премьер лига
30 ноября 2025, 19:51 | Обновлено 30 ноября 2025, 20:07
3074
2

Костюк нашел усиление для Динамо. Легионер присоединится к команде в январе

Исполняющий обязанности главного тренера киевлян рассчитывает на Самбу Диалло

30 ноября 2025, 19:51 | Обновлено 30 ноября 2025, 20:07
3074
2 Comments
Костюк нашел усиление для Динамо. Легионер присоединится к команде в январе
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Исполняющий обязанности главного тренера киевского «Динамо» Игорь Костюк рассчитывает на сенегальского вингера Самбу Диалло, сообщает Telegram-канал «Динамовец».

Однако пока тренер не может использовать 22-летнего футболиста, ведь он не заявлен ни на один из турниров. Добавить его в заявку столичный клуб сможет только в январе.

В сезоне 2024/25 Самба Диалло на правах аренды сыграл 19 матчей за иерусалимский «Хапоэль», забив 3 гола. В нынешней кампании в официальных матчах на поле не появлялся, но сыграл за «Динамо» в товарищеской игре с «Эпицентром». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.

Ранее Игорь Костюк привлек Самбу Диалло к тренировочному процессу киевского «Динамо».

По теме:
БАРТУЛОВИЧ: «Разочарованы таким счетом. Надо забивать»
Дома заждались. Полесье уверенно переиграло Зарю
Полесье – Заря – 2:0. Забили сборники. Видео голов и обзор
Самба Диалло Игорь Костюк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Telegram
Оцените материал
(28)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Футбол | 30 ноября 2025, 07:49 2
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны

В стартовый состав «бланкос» вернется Тибо Куртуа

Жирона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 30 ноября 2025, 17:57 0
Жирона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 30 ноября и начнется в 22:00 по Киеву

Йожеф САБО: «Суркис уже ищет нового тренера»
Футбол | 30.11.2025, 12:12
Йожеф САБО: «Суркис уже ищет нового тренера»
Йожеф САБО: «Суркис уже ищет нового тренера»
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Футбол | 30.11.2025, 08:40
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Винисиус получил впечатляющее предложение от одного из лучших клубов мира
Футбол | 29.11.2025, 19:43
Винисиус получил впечатляющее предложение от одного из лучших клубов мира
Винисиус получил впечатляющее предложение от одного из лучших клубов мира
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Iigor6583
В  привозів попових, михавків..., ледащо буяльських... він не хоче гнати з команди с@аним віником ?
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
30.11.2025, 03:15 1
Футбол
Йожеф САБО: «Я не взял этого футболиста в Динамо, а это о чем-то говорит»
Йожеф САБО: «Я не взял этого футболиста в Динамо, а это о чем-то говорит»
29.11.2025, 11:21 18
Футбол
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
28.11.2025, 17:41 4
Футбол
Бродский отреагировал на безумную победу Украины над Грузией: «Позор им»
Бродский отреагировал на безумную победу Украины над Грузией: «Позор им»
28.11.2025, 16:54 1
Баскетбол
Жена Шовковского обратилась к подписчикам после увольнения мужа
Жена Шовковского обратилась к подписчикам после увольнения мужа
28.11.2025, 23:13 6
Футбол
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
29.11.2025, 15:32 41
Биатлон
Слабый этап и фотофиниш. Сборная Украины стала 9-й в мужской эстафете
Слабый этап и фотофиниш. Сборная Украины стала 9-й в мужской эстафете
29.11.2025, 19:13 12
Биатлон
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
29.11.2025, 07:53 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем