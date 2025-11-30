Не Селтик. Стало известно, куда перейдет Гуцуляк

Шотландский «Селтик» не интересуется украинским вингером житомирского «Полесья» Алексеем Гуцуляком, сообщает Telegram-канал «Инсайды от Пасичника 2.0».

По информации источника, наиболее вероятным местом продолжения карьеры 27-летнего футболиста является турецкая Суперлига.

В сезоне 2025/26 Алексей Гуцуляк провел 17 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Алексеем Гуцуляком интересуется «Истанбул Башакшехир».