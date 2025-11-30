Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
30 ноября 2025, 21:18 |
1

Не Селтик. Стало известно, куда перейдет Гуцуляк

Алексей, скорее всего, перейдет из «Полесья» в турецкую Суперлигу

ФК Полесье. Алексей Гуцуляк

Шотландский «Селтик» не интересуется украинским вингером житомирского «Полесья» Алексеем Гуцуляком, сообщает Telegram-канал «Инсайды от Пасичника 2.0».

По информации источника, наиболее вероятным местом продолжения карьеры 27-летнего футболиста является турецкая Суперлига.

В сезоне 2025/26 Алексей Гуцуляк провел 17 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Алексеем Гуцуляком интересуется «Истанбул Башакшехир».

samird
Ну не знаю. У розквіті сил перейти в Туреччину. Ну таке. Там звісно чемпіонат сильніший за поточну УПЛ. Але ж хіба немає бажання випробувати себе хоча б і в міцному середняку топ-ліги?
