Не Селтик. Стало известно, куда перейдет Гуцуляк
Алексей, скорее всего, перейдет из «Полесья» в турецкую Суперлигу
Шотландский «Селтик» не интересуется украинским вингером житомирского «Полесья» Алексеем Гуцуляком, сообщает Telegram-канал «Инсайды от Пасичника 2.0».
По информации источника, наиболее вероятным местом продолжения карьеры 27-летнего футболиста является турецкая Суперлига.
В сезоне 2025/26 Алексей Гуцуляк провел 17 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Алексеем Гуцуляком интересуется «Истанбул Башакшехир».
